Calcio Eccellenza – Luci al San Pietro: il Castiglione va all’assalto del Carpenedolo

Castiglione Il campionato di Eccellenza manda in scena oggi il turno infrasettimanale, il 34esimo (e ultimo) secondo il calendario, e il Castiglione gioca in casa contro il Carpenedolo (fischio d’inizio alle ore 20.30). Reduce dal pareggio di Soncino, la squadra guidata da Fabio Esposito cerca i 3 punti per difendere la posizione in zona play off (ora è quarta a pari merito col Rovato a quota 48, l’Ospitaletto segue a 47); ma pure il Carpenedolo, che domenica ha sbancato Prevalle, ha bisogno di punti per non farsi risucchiare in zona play out. All’andata i Mastini si erano imposti per 3-2.

Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di bomber Ferrari, espulso domenica e quindi squalificato, oltre a Russo, El Ardoudi e Abdelouaret. Davanti spazio al tridente composto da Lauricella, Campagnari e Pasotti.

«I ragazzi sono pronti e sentono molto questa partita – dice il presidente Andrea Laudini – siamo entrati nella fase calda della stagione e nessuno ti fa regali, a maggior ragione quelle squadre che sono un po’ indietro in classifica e hanno bisogno di punti per garantirsi la permanenza in categoria. Veniamo dal pareggio di Soncino, risultato che ci va stretto e lascia un po’ di rammarico. Ormai è andata, meglio pensare alla gara col Carpenedolo, avversario che per noi è sempre stato un osso duro. E’ una squadra che si chiude ed è abile nelle ripartenze, per giunta galvanizzata dal successo colto a Prevalle». «Per noi è una sfida fondamentale – conclude Laudini – dobbiamo difendere l’attuale posizione in graduatoria in funzione dei play off. In tal senso sarà importantissima anche la prossima partita col Vobarno, ancora in casa. Mi auguro di vedere tanta gente al Lusetti per sostenere la squadra. Manca Ferrari per squalifica, ma il mister sa come far fronte in attacco alla sua assenza. E vorrei spendere una parola per il giovane Tosi che a centrocampo sta dando un enorme contributo».