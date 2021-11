Calcio Serie C – Mantova, tre punti d’oro: con la Pro Sesto decide Gerbaudo (1-0)

MANTOVA Missione compiuta. Il Mantova vince lo scontro diretto con la Pro Sesto, centrando così la seconda vittoria in campionato. Decisivo un gol di Gerbaudo al 24′. Match spigoloso e tutt’altro che spettacolare, biancorossi per una volta cinici e attenti in difesa. Il Mantova lascia l’ultimo posto in classifica. Domenica prossima alle 14.30 trasferta a Verona contro la Virtus Vecomp.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova affronta il primo dei cinque scontri diretti che lo attendono da qui a Natale, contro una diretta rivale per la salvezza: la Pro Sesto. I milanesi occupano l’ultimo posto in classifica, esattamente come i biancorossi che finora hanno vinto una sola partita e devono approfittare dell’occasione conquistare i tre punti. Mister Lauro non può contare su Messori (squalificato), De Cenco e Bianchi (infortunati). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PRO SESTO 1-0

MANTOVA Marone; Esposito (46′ Pinton), Checchi, Pilati, Panizzi; Pedrini (66′ Zibert), Bucolo, Gerbaudo; Guccione, Paudice, Bertini. A disp.: Tosi, Darrel, Silvestro, Rihai, Milillo, Fontana, Vetere, Vaccaro, Zappa, Piovanello. All.: Lauro.

PRO SESTO Del Frate; Giubilato (86′ Motta), Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Brentan, Gattoni (56′ Buongiorno); Capelli (46′ Gualdi), Marchesi (89′ Lucarelli), Scapuzzi; Capogna. A disp.: Bagheria, Grandi, Marzupio, Serra, Ferrero, Panzani, Silba. All.: Banchieri.

ARBITRO Luigi Catanoso di Reggio Calabria (assistenti: Votta di Moliterno e Spataru di Siena)

RETI 24′ Gerbaudo

NOTE Espulso al 94′ Banchieri (allenatore Pro Sesto) per proteste. Ammoniti: Checchi, Caverzasi, Giubilato, Panizzi, Mazzarani, Bertini, Guccione, Gualdi. Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 2′ + 5′

Secondo tempo

95′ E’ finita!!!!!

94′ Nel frattempo viene espulso l’allenatore della Pro Sesto.

94′ Contropiede del Mantova!! Coast to coast di Pinton che si presenta davanti a Del Frate, ma il portiere è bravo a deviare in corner il diagonale.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Guccione ammonito.

79′ Il Mantova sta lasciando troppo campo alla Pro Sesto.

78′ Marchesi da fuori area, tiro centrale che non impensierisce Marone.

76′ Tutto ok per il portiere biancorosso. Il gioco può riprendere.

75′ Mischia in area biancorossa, Marone toccato duro resta a terra. Ballardini e Croci in campo.

73′ Angolo Pro Sesto, Buongiorno di testa sopra la traversa.

71′ Altra occasione per il Mantova! Guccione in profondità per Zibert, traversone al centro ma non c’è nessuno pronto a raccoglierlo.

69′ Ammonito Bertini per un fallo a centrocampo.

66′ Lauro inserisce Zibert al posto di Pedrini.

61′ Intanto ha cominciato a piovere.

57′ Occasione Mantova! Traversone basso di Panizzi, Pedrini gira a rete, palla alta di pochissimo.

55′ Ammonito Panizzi.

54′ Mantova più grintoso in questo inizio ripresa.

La ripresa inizia con un cambio per parte. Nel Mantova entra Pinton al posto di Esposito.

Primo tempo

45′ + 2′ E’ stato concesso un minuto in più. Il primo tempo si chiude qui. Partita equilibrata, ma il Mantova è in vantaggio. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Chiusura di tempo in sofferenza per il Mantova.

34′ Gattoni da fuori area, palla altissima. Reazione timida della Pro Sesto.

27′ Marone in presa alta.

24′ Mantova in vantaggio!!!!!!!!! Cross di Guccione, Bertini allunga per Gerbaudo che tutto solo in diagonale infila Del Frate. E’ il primo gol in assoluto del centrocampista con la maglia del Mantova.

23′ Non un granchè finora la partita. Il Mantova non ingrana.

20′ Brentan su punizione fuori di pochissimo.

16′ La Pro Sesto risponde con Capogna di testa, palla alta.

15′ Guccione appoggia a Gerbaudo che scarica da fuori area: rasoterra potente che sfiora il palo.

12′ Guccione a terra dopo un contrasto. Il “masseur” Croci lo rimette in sesto e il gioco riprende.

9′ Checchi dai 30 metri, centrale.

7′ Pro Sesto in avanti: cross dalla sinistra e colpo di testa di Capogna deviato in corner.

5′ Primo corner per il Mantova. Batte Bertini, la palla attraversa tutta l’area e l’azione sfuma.

1′ Subito un’ammonizione per Checchi che ferma fallosamente Marchesi.

Squadre in campo. Mantova in rosso, Pro Sesto in blu. Sono i virgiliani a battere il calcio d’inizio. Si parte.

Prima del match cerimonia commemorativa in ricordo di Marco Bogarelli, ex socio del Mantova scomparso l’anno scorso. E’ stata consegnata una targa alla famiglia. Alla sua memoria è stata intitolato il settore Poltronissima.