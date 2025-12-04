Calcio Eccellenza – Poggese, clamorosa voce su Burrai. Idea Formato

POGGIO RUSCO L’indiscrezione è di quelle che non passano inosservate: la Poggese è pronta a rinforzare l’organico, occasioni permettendo. Il nome che è circolato nel Mantovano nelle ultime ore è veramente “pesante”: si parla addirittura di un sondaggio per l’ex capitano del Mantova Salvatore Burrai, attualmente in forza al Dolomiti Bellunesi in C. In casa biancazzurra negano contatti col giocatore, che il ds Cristian Altinier ben conosce. Sicuramente nulla più di una suggestione (è bene ribadirlo per rispetto e correttezza nei confronti di tutte le parti), anche per la differenza di categoria. D’altro canto, occorre ricordare che la lista di giocatori professionisti approdati a Poggio Rusco in questi anni è lunga. Abbandonando i sogni, rimbalza anche un’altra voce, questa volta dall’Emilia, quella riguardante Formato, punta che ha spesso lavorato con Francesco Salmi. Giorni intensi per il nuovo allenatore, che sta conoscendo la rosa. Il messaggio da Poggio è chiaro: per ora l’organico è completo e ci saranno movimenti solo se ne varrà la pena, con elementi in grado di alzare sensibilmente la qualità. Un avvertimento in codice per i pretendenti di Tayo Akinbinu (Serenissima, e non solo): per ora resta.