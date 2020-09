Calcio – Fabrizio Lori: “La mia Accademia, scommessa vinta”

MANTOVA Dopo i primi due anni a Colle Aperto, l’Accademia Fabrizio Lori riparte dal campo di Te Brunetti. Il nuovo corso è stato inaugurato ieri alla presenza, tra gli altri, dello stesso Fabrizio Lori e di Alessio Zaninelli, consigliere di Asd Verso Onlus. «È partita come una scommessa – ha detto l’ex presidente del Mantova – e al terzo anno possiamo dire di averla vinta, grazie anche alla fondamentale collaborazione con Asd Verso. Vedere tanti bambini che giocano è gratificante, così com’è bello vedere all’opera i ragazzi diversamente abili». Proprio la squadra disabili, iscritta al campionato di Quarta Categoria in partenza (forse) ad ottobre, è il fiore all’occhiello dell’Accademia. «Sono ragazzi adorabili – racconta Dario Hubner, ex bomber del Mantova e loro allenatore – . Ci si diverte… vedendoli divertirsi. Purtroppo l’anno scorso siamo riusciti a giocare solo due partite prima dello stop per il Covid, quest’anno speriamo di goderci tutta l’annata. Per me è una splendida esperienza a livello umano. Mi considero più un direttore tecnico che un allenatore: i veri mister sono Federico e Simone». Gli altri allenatori dell’Accademia sono: l’ex difensore del Mantova Angelo Siniscalchi (Pulcini), Matteo Zanchetta (Esordienti) e Nataliya Panasyuk (primi calci).

La prossima settimana è dedicata agli allenamenti di prova, gratuiti e aperti a tutti: per le annate 2012-2015 porte aperte lunedì e mercoledì dalle 16.45 alle 17.45; annate 2010-2012 martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30; annate 2008-2010 martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Info: tel. 366 7261367 o 366 3800303; pagina facebook “Accademia Fabrizio Lori”.