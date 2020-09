Il maggiore Sacchetto nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nella giornata odierna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Antonino Minutoli, nella cornice del Palazzo seicentesco che ospita la Caserma E.Trotti, ha dato il benvenuto al Maggiore Manuel Sacchetto, nuovo Comandante della Compagnia di Castiglione delle Stiviere.

L’Ufficiale proveniente da Vicenza, dove dal 2011 al 2020 ha prestato servizio presso la Forza di Gendarmeria Europea “Eurogendfor” con sede presso la Caserma Chinotto, con l’incarico di addetto all’Ufficio Operazioni. Conoscitore della lingua inglese, negli anni ha lavorato, quindi, fianco a fianco con ufficiali provenienti dalle Gendarmerie Europee che supportano Eurogendfor (Francia, Portogallo, Spagna, Olanda, Polonia e Romania) e le Missioni in atto in vari Teatri Operativi Esteri (es. Afganistan, Kosovo, Tunisia, Libya, Mali, Repubblica Centrafricana, Niger, Somalia).

Precedentemente dal 2003 al 2006 ha retto il Comando del NORM di Varese; dal 2006 al 2009 ha retto il Comando della Tenenza di Oderzo (TV); dal 2009 al 2011 l’ufficiale ha prestato servizio presso la Sezione OAI del 13° Rgt. “Friuli Venezia Giulia”.

Nel 2010 l’ufficiale è stato impiegato per 7 mesi a Pristina (Kosovo) nella Missione Eulex come Comandante di Plotone, con compiti di supporto e/o sostituzione della Polizia Kosovara per la gestione dell’Ordine Pubblico, vigilanza e controllo del territorio.

L’ufficiale ha manifestato il suo entusiasmo per il nuovo incarico, considerato fra i più belli per un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Provinciale, Colonnello Antonino Minutoli, nel fargli gli auguri di buon lavoro, ha evidenziato l’importanza strategica che riveste la Compagnia di Castiglione delle Stiviere nell’attività del Comando Provinciale di Mantova e che, se da un lato sono importanti gli obiettivi da raggiungere, dall’altro può contare su degli ottimi collaboratori.