Calcio femminile – Il ds Messina: “Mantova Women, Lombardia o Veneto sarai competitiva. Pronta anche alla Serie C”

Roncoferraro Il Mantova Women riparte con grandi ambizioni. A illustrare il progetto sportivo 2025/26 è il ds Marco Messina: «Puntiamo a un campionato di Eccellenza da protagoniste. Vogliamo raccogliere quanto seminato in questi anni, migliorarci ancora e consolidare l’immagine di una società che in questi anni ha guadagnato stima e autorevolezza nell’ambiente». La squadra è stata costruita per stare in alto, ma con un occhio anche alle dinamiche dei ripescaggi: «Se ci sarà la possibilità di salire in Serie C, valuteremo con attenzione: la rosa ha le potenzialità per affrontare anche quella categoria». Intanto la società sta anche valutando di poter essere inserita nel girone veneto, per motivi geografici. Confermato lo staff tecnico con mister Stefano Gemelli e la vice Beatrice Marchi, così come il fisioterapista Pietro Ronconi. Non ci sarà più Mirko Bellodi, costretto a lasciare per motivi familiari: al suo posto come preparatore dei portieri arriva Giacomini. Nuovi ingressi: Fabio Morelli collaboratore tecnico, Matteo Catozzi preparatore atletico. Il mercato ha portato volti interessanti: dal Verona arriva Gaia Datres, classe 2005, esterna cresciuta tra B e Primavera. Asia Gabrielli (2007) arriva dalla Primavera del Chievo, fisico imponente e duttilità tra difesa e centrocampo. Colpo da categoria superiore Michela Chemotti, centrocampista del 2000 ex Trento, dove ha vinto la C e militato anche in B. Altro innesto importante Fiorella Reia, terzino sinistro classe 2006 dalla Primavera del Brescia. L’ultima in ordine di tempo è Francesca Guarnera, centrocampista proveniente dalla Primavera del Lumezzane. Con lei dalla Valgobbia anche l’attaccante Sara Diana, pure lei ex Lumezzane. Confermate anche Alice Zanotti, Sara Bruschi e Lorena Marcomini.