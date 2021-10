Calcio giovani – Academy Buffon, che successo! In 42 all’evento al Lusetti

CASTIGLIONE Grande successo a Castiglione per il Player Clinic Tour della Buffon Academy: hanno aderito ben 42 ragazzi della zona dai nati nel 2014 fino agli Allievi. Lo ricordiamo: si tratta della scuola di alta specializzazione per portieri ideata dal celeberrimo portiere Gianluigi Buffon: un tour che toccherà, da qui a dicembre, dieci tra le più importanti città italiane. I giovani portieri hanno lavorato agli ordini di mister Ferrante e del suo staff, nel quale spicca la figura di Armando D’Innocenzi, già allenatore dei portieri dei rossoblu. Ieri due turni di allenamento della durata di 90 minuti cadauno. I giovani sono stati divisi in piccoli gruppi in base a età e livello di preparazione, per garantire un’esperienza paragonabile a quella dei più grandi club professionistici. Un evento curato nei minimi dettagli dalla società del Castiglione, che sta puntando molto sulla formazione dei giovani atleti della zona e non.

«E’ andata molto bene – dice il vicepresidente del Castiglione Giancarlo Perani, alla fine della bella giornata di sport -, speriamo di poter continuare ad ospitare questi appuntamenti in pianta stabile, diventando centro di formazione ufficiale. Saremmo l’unica realtà dilettantistica a farlo: un’opportunità unica per i ragazzi per apprendere i segreti dei grandi portieri e di affinare le loro qualità. La cosa bella è che tanti ragazzi della zona sono venuti qui a provare, ben 42, un numero sbalorditivo anche per noi, che abbiamo promosso l’iniziativa a Castiglione. I responsabili ci hanno fatto i complimenti per il riscontro di partecipazione e per il nostro centro, che stiamo completando in queste settimane con i lavori agli spogliatoi. Presto partiremo anche con il campo di calcetto, a completare il nostro progetto. Vedere i ragazzi allenarsi anche alla luce dei nuovi led dei nostri campi è stato davvero molto bello».