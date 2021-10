Paola Barale e Paola Quattrini inaugurano la stagione teatrale di Ostiglia

OSTIGLIA Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria per Covid 19, e con i teatri che tornano alla capienza del 100%, si rinnova l’appuntamento con la Rassegna Teatrale di Ostiglia in una edizione speciale, con un calendario di 4 spettacoli, a partire da gennaio 2022, e con la tradizionale Operetta nel giorno del patrono del Comune.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di investire sulla rassegna premiando il pubblico affezionato agli appuntamenti teatrali che ha fatto registrare sempre sold out negli anni precedenti.

Il format della nuova Stagione si caratterizza, come da tradizione, sull’intrattenimento e sulle commedie brillanti. Tutti gli spettacoli sono di alto livello, con attori di caratura nazionale.

Ad inaugurare la Stagione, martedi 11 gennaio, salgono sul palco del teatro Monicelli Paola Barale e Paola Quattrini con lo spettacolo “Slot.

“Ogni spettacolo vuole essere un evento – dice il Sindaco – e l’accoglienza e la profesionalità dello staff che lavora ogni anno alla Stagione Teatrale sono una garanzia per il pubblico che ci premia sempre con grandi numeri. E per l’amministrazione è un investimento per un’offerta di qualità e di intrattenimento”.

I protagonisti e gli spettacoli: l’apertura della Stagione, l’11 gennaio, è affidata Paola Barale e Paola Quattrini e Mauro Conte, con lo spettacolo “Slot”, per la regia di Luca Bei; si prosegue il 17 gennaio, in occasione del patrono di Ostiglia, e come ogni anno va in scena l’operetta, spettacolo fuori abbonamento: “Sul bel Danubio blu”, con la Compagnia Corrado Abbati. Il 10 febbraio c’e’ lo spettacolo “Nota stonata”, con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, per la regia di Moni Ovadia; il 24 marzo in calendario c’è Veronica Pivetti con il monologo “Black Story”; l’8 aprile, a chiusura della rassegna, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere saranno i protagonisti della piece “Bloccati dalla neve”.

Prevendita abbonamenti da martedi 30 novembre a venerdì 10 dicembre (nella giornata di martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, nella sala della Biblioteca Greggiati, a Palazzo Foglia). Quest’anno non si effettuerà il rinnovo degli abbonamenti, ma con abbonamenti ex novo per tutti.

Da martedì 14 dicembre a venerdì 17 dicembre si prosegue con la vendita sia degli abbonamenti che dei biglietti singoli. I biglietti rimanenti saranno in vendita la sera dello spettacolo.

I prezzi: abbonamento platea 4 spettacoli 110 euro; abbonamento galleria 4 spettacoli 100 euro; biglietto platea singolo spettacolo 29 euro; biglietto galleria singolo spettacolo 27 euro; biglietto operetta 20 euro; riduzioni (posto unico) 26 euro.