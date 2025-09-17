Calcio giovani – Da Ferrari Motors 6 pulmini per il vivaio del Mantova

MANTOVA Gruppo Ferrari Motors e Mantova Calcio rinnovano per l’ottavo anno la loro partnership. A sancire il consolidamento del rapporto, ieri mattina nella sede del gruppo in via Brennero, c’erano l’ad di Ferrari Maurizio Migliarotti, il responsabile del settore giovanile Marco Fioretto, il responsabile attività di base Tommaso Mari, gli allenatori Gabriele Graziani, Michele Boschini e Jacopo Masiero. Presenti anche il segretario del settore giovanile Filippo Paloschi e la social media manager Sara Passali. Il gruppo Ferrari fornisce 6 pulmini per il trasporto dei ragazzi del vivaio biancorosso, «per noi un supporto fondamentale» ha sottolineato Fioretto. «Non solo – ha aggiunto Migliarotti – : le famiglie dei tesserati del Mantova potranno godere di sconti e agevolazioni con le nostre concessionarie. Il marchio “Ferrari Motors” identificherà anche i camp estivi e invernali. Ci piacciono i progetti solidi e concreti: quello del Mantova lo è, perciò siamo ben felici di rinnovare la convenzione». Il settore giovanile biancorosso conta 10 squadre e 220 tesserati. Ai camp, come ha ricordato Mari, hanno partecipato circa 500 ragazzi.