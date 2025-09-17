Bulbarelli (Fdi): “Agricoltura non è una passerella”

MANTOVA “È a dir poco imbarazzante assistere a un Partito Democratico che critica il nostro operato per l’agricoltura, quando la sua storia recente in Europa è lastricata di decisioni che hanno penalizzato il settore. Non bastano passerelle e comunicati di facciata per cancellare anni di sostegno a politiche come il Green Deal, che hanno messo a dura prova le nostre aziende agricole”, lo dichiara il consigliere regionale Paola Bulbarelli, esponente di Fratelli d’Italia, commentando le recenti dichiarazioni del Partito Democratico.

“Mentre noi, con il Governo Meloni, abbiamo stanziato oltre 12 miliardi di euro per il settore agricolo, dimostrando con i fatti il nostro impegno concreto, il PD preferisce la facile strumentalizzazione. L’agricoltura merita serietà e proposte costruttive, non i soliti teatrini politici”, prosegue il consigliere Bulbarelli. “Siamo impegnati quotidianamente a correggere le storture di un sistema che, anche a causa delle scelte del PD, ha messo in difficoltà i nostri produttori. Per questo, continueremo a portare avanti un lavoro concreto e dialogante con tutti i livelli istituzionali, perché il futuro dell’agricoltura italiana passa da scelte responsabili e azioni condivise”

“Il nostro impegno è sui fatti, non sulle parole: questo è il modo migliore per difendere davvero le nostre imprese agricole e il Made in Italy”, conclude Bulbarelli.