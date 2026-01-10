Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
16ª giornata, oggi ore 15
Cividate Pontoglio-Atl. Orsa Iseo
Curtatone-Darfo Boario (ore 14.30)
Castelleone-La Sportiva Ome
Castiglione-M. Rigamonti (16.30)
Cazzagobornato-Sported Maris
Ciliverghe-Valcalepio
Bsv Garda-Verolese
Castellana-Aurora Travagliato
Classifica: Ciliverghe 32, Cividate e Darfo 29, Travagliato e Castellana 26, Curtatone e Sported Maris 25, Castiglione 24, Rigamonti 23, Cazzago 22, Bsv Garda 21, Castelleone 18, La Sportiva Ome 11, Orsa Iseo 7, Valcalepio e Verolese 6
JUNIORES REGIONALE U19
16ª giornata, oggi ore 15
Sirmione Rovizza-Asola
Soresinese-Bagnolese
UT Marmirolo-Pavonese (15.30)
Leoncelli-Castelvetro
Governolese-Esperia
Sporting Club-Voluntas
Carpenedolo-Orceana
San Lazzaro-Poggese (ore 14.30)
Classifica: Poggese 33, Sporting 32, Pavonese 29, Voluntas 28, Orceana 27, Castelvetro 26, Asola e Governolese 24, Leoncelli 20, Bagnolese e Marmirolo 18, Esperia 16, Carpenedolo e Soresinese 14, Sirmione 11, San Lazzaro 5
ALLIEVI REGIONALI U18 CRL
16ª giornata, domani ore 10
Voluntas-Montorfano Rovato
Passirano Camignone-New Team
Rezzato-Cazzagobornato
Sporting Chiari-Uso United
Travagliato-Unitas Olympia
Desenzano-Accademia Prevalle
Castiglione-Real Dor Bs (10.45)
San Michele-Roncadelle (lunedì)
Classifica: Rovato 41, Voluntas 39, Desenzano 38, Travagliato 26, New Team 23, Real Dor 22, Rezzato 21, Prevalle 20, Uso United e Unitas Olympia 19, San Michele 17, Roncadelle 16, Sporting Chiari 15, Cazzago e Passirano 9, Castiglione 5
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
18ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Gussago
Cellatica-Sporting Club (oggi 18)
Orceana-Verolese
Pavonese-Castiglione (ore 17.30)
Quistello-Accademia Prevalle
Castelverde-Valtrompia
Ciliverghe-Sported Maris
Pavoniana-Soncinese
Riposa: Vighenzi
Classifica: Cellatica 45, Vighenzi 41 Ciliverghe 37, Castiglione 33, Gussago e Pavoniana 29, Sported M. 28, Orceana 27, Pavonese 24, Rovato 23, Valtrompia 22, Soncinese 21, Verolese 16, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting 5, Castelverde 1
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
16ª giornata, oggi ore 15
Castellana-Città di Albino (17.30)
Castiglione-Colognese (18.30)
Ciliverghe-Azzano
Porto-Pavoniana
Sported Maris-Darfo Boario
Desenzano-Gussago
Concesio-Valcalepio Junior
Rezzato-Pavonese
Classifica: Città di Albino 40, Desenzano 36, Sported Maris 29, Colognese e Ciliverghe 26, Castiglione e Valcalepio Junior 25, Pavonese, Azzano e Pavoniana 23, Castellana 21, Darfo Boario 19, Gussago 16, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIR. E
16ª giornata, domani ore 11
Voluntas Brescia-Castiglione
Classifica: Palazzolo 40, Darfo 39, Vighenzi 35, Rigamonti 33, Castiglione 27, Ciliverghe 25, Valtenesi 24, Concesio e Rovato 19, Valcalepio Jr e Voluntas Brescia 18, Cortefranca 15, Uso United 10, Gavardo 8, Cellatica 5, Travagliato 3
GIOVANISSIMI REG. U15 GIR. F
16ª giornata, domani ore 10
Asola-Pavonese (oggi ore 15.30)
Castellana-Orceana (ore 11.15)
Rapid Olimpia-Sported Maris
San Lazzaro-Porto
Classifica: San Lazzaro 39, Castellana e Sported M. 35, Orceana 34, Codogno 27, Offanenghese 26, Pavonese e Castelnuovo 25, Soncinese 23, Rapid Olimpia 20, Ripal- tese 19, Asola 14, U.Olympia 9, Porto 7, Pianengo e Casalpusterl. 4
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
16ª giornata, domani ore 10
Desenzano-San Lazzaro (oggi 15)
Voluntas-Castellana (oggi 17.30)
Palazzolo-Castiglione (ore 9)
Classifica: Voluntas 38, Desenzano 37, Darfo 31, Breno 30, Vighenzi e Palazzolo 29, Sported 25, Rigamonti 23, Pavoniana 20, Castellana e Ciliverghe 19, Castiglione 13, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0
JUNIORES CREMONA
Recupero 10ª giornata, oggi ore 15
Canottieri Baldesio-Acquanegra