Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

16ª giornata, oggi ore 15

Cividate Pontoglio-Atl. Orsa Iseo

Curtatone-Darfo Boario (ore 14.30)

Castelleone-La Sportiva Ome

Castiglione-M. Rigamonti (16.30)

Cazzagobornato-Sported Maris

Ciliverghe-Valcalepio

Bsv Garda-Verolese

Castellana-Aurora Travagliato

Classifica: Ciliverghe 32, Cividate e Darfo 29, Travagliato e Castellana 26, Curtatone e Sported Maris 25, Castiglione 24, Rigamonti 23, Cazzago 22, Bsv Garda 21, Castelleone 18, La Sportiva Ome 11, Orsa Iseo 7, Valcalepio e Verolese 6

JUNIORES REGIONALE U19

16ª giornata, oggi ore 15

Sirmione Rovizza-Asola

Soresinese-Bagnolese

UT Marmirolo-Pavonese (15.30)

Leoncelli-Castelvetro

Governolese-Esperia

Sporting Club-Voluntas

Carpenedolo-Orceana

San Lazzaro-Poggese (ore 14.30)

Classifica: Poggese 33, Sporting 32, Pavonese 29, Voluntas 28, Orceana 27, Castelvetro 26, Asola e Governolese 24, Leoncelli 20, Bagnolese e Marmirolo 18, Esperia 16, Carpenedolo e Soresinese 14, Sirmione 11, San Lazzaro 5

ALLIEVI REGIONALI U18 CRL

16ª giornata, domani ore 10

Voluntas-Montorfano Rovato

Passirano Camignone-New Team

Rezzato-Cazzagobornato

Sporting Chiari-Uso United

Travagliato-Unitas Olympia

Desenzano-Accademia Prevalle

Castiglione-Real Dor Bs (10.45)

San Michele-Roncadelle (lunedì)

Classifica: Rovato 41, Voluntas 39, Desenzano 38, Travagliato 26, New Team 23, Real Dor 22, Rezzato 21, Prevalle 20, Uso United e Unitas Olympia 19, San Michele 17, Roncadelle 16, Sporting Chiari 15, Cazzago e Passirano 9, Castiglione 5

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

18ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Gussago

Cellatica-Sporting Club (oggi 18)

Orceana-Verolese

Pavonese-Castiglione (ore 17.30)

Quistello-Accademia Prevalle

Castelverde-Valtrompia

Ciliverghe-Sported Maris

Pavoniana-Soncinese

Riposa: Vighenzi

Classifica: Cellatica 45, Vighenzi 41 Ciliverghe 37, Castiglione 33, Gussago e Pavoniana 29, Sported M. 28, Orceana 27, Pavonese 24, Rovato 23, Valtrompia 22, Soncinese 21, Verolese 16, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting 5, Castelverde 1

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

16ª giornata, oggi ore 15

Castellana-Città di Albino (17.30)

Castiglione-Colognese (18.30)

Ciliverghe-Azzano

Porto-Pavoniana

Sported Maris-Darfo Boario

Desenzano-Gussago

Concesio-Valcalepio Junior

Rezzato-Pavonese

Classifica: Città di Albino 40, Desenzano 36, Sported Maris 29, Colognese e Ciliverghe 26, Castiglione e Valcalepio Junior 25, Pavonese, Azzano e Pavoniana 23, Castellana 21, Darfo Boario 19, Gussago 16, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIR. E

16ª giornata, domani ore 11

Voluntas Brescia-Castiglione

Classifica: Palazzolo 40, Darfo 39, Vighenzi 35, Rigamonti 33, Castiglione 27, Ciliverghe 25, Valtenesi 24, Concesio e Rovato 19, Valcalepio Jr e Voluntas Brescia 18, Cortefranca 15, Uso United 10, Gavardo 8, Cellatica 5, Travagliato 3

GIOVANISSIMI REG. U15 GIR. F

16ª giornata, domani ore 10

Asola-Pavonese (oggi ore 15.30)

Castellana-Orceana (ore 11.15)

Rapid Olimpia-Sported Maris

San Lazzaro-Porto

Classifica: San Lazzaro 39, Castellana e Sported M. 35, Orceana 34, Codogno 27, Offanenghese 26, Pavonese e Castelnuovo 25, Soncinese 23, Rapid Olimpia 20, Ripal- tese 19, Asola 14, U.Olympia 9, Porto 7, Pianengo e Casalpusterl. 4

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

16ª giornata, domani ore 10

Desenzano-San Lazzaro (oggi 15)

Voluntas-Castellana (oggi 17.30)

Palazzolo-Castiglione (ore 9)

Classifica: Voluntas 38, Desenzano 37, Darfo 31, Breno 30, Vighenzi e Palazzolo 29, Sported 25, Rigamonti 23, Pavoniana 20, Castellana e Ciliverghe 19, Castiglione 13, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0

JUNIORES CREMONA

Recupero 10ª giornata, oggi ore 15

Canottieri Baldesio-Acquanegra