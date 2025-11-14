Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

10ª giornata, oggi ore 15

Atletico Orsa Iseo-Cazzagobornato

Castelleone-Castellana

Ciliverghe-Castiglione (ore 15.30)

Cividate Pontoglio-Bsv Garda

La Sportiva Ome-Sported Maris

Curtatone-M. Rigamonti (ore 14.30)

Valcalepio-Darfo Boario

Aurora Travagliato-Verolese

Classifica: Cividate 19, Ciliverghe 18, Darfo e Sported Maris 17, Castiglione, Castellana, Curtatone e Rigamonti 16, Cazzago 14, Travagliato 13, Castelleone 9, La Sportiva 7, Bsv Garda, Orsa Iseo e Valcalepio 5, Verolese 2

JUNIORES REGIONALE U19

10ª giornata, oggi ore 15

Pavonese-Esperia

Castelvetro-San Lazzaro (ore 15.30)

Voluntas-Poggese (ore 17.30)

Governolese-Bagnolese

Leoncelli-Sirmione Rovizza

Orceana-Asola

Sporting Club-Carpenedolo

UT Marmirolo-Soresinese (ore 15.30)

Classifica: Poggese 21, Sporting e Orceana 19, Pavonese 18, Asola 16, Castelvetro 14, Governolese e Voluntas 13, Leoncelli, Soresinese e Carpenedolo 11, Marmirolo e Sirmione 10, Bagnolese 8, Esperia 7, San Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

9ª giornata, oggi ore 16

Ceresarese-Porto (ore 15)

La Cantera-Roverbellese (ore 15)

Ostiglia-Quistello (ore 15)

Segnate-Mantovana (ore 15)

Serenissima-Gonzaga

Union Colli-Sporting Pegognaga

Voltesi-River

Riposa: Borgo Virgilio

Classifica: Gonzaga 22, Ceresarese 20, Porto 18, Roverbellese e Borgo Virgilio 15, Mantovana, Quistello e Serenissima 12, Voltesi e Union Colli 10, Ostiglia 9, La Cantera 7, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

10ª giornata, domani ore 10

Rezzato-Sporting Chiari

Unitas Olympia-New Team

Acc. Prevalle-Real Dor Brescia

Desenzano-Voluntas

Castiglione-Mont. Rovato (ore 10.45)

Cazzagobornato-Passirano

Uso United-Roncadelle

Aurora Travagliato-San Michele

Classifica: Voluntas 24, Rovato 23, Desenzano 22, Travagliato, Prevalle e Rezzato 16, New Team 14, Unitas Olympia 13, Real Dor Brescia 12, Uso United e Sporting Chiari 11, San Michele e Roncadelle 7, Passirano 4, Castiglione e Cazzagobornato 3

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

10ª giornata, oggi ore 15

Cabassi Union Carpi-Suzzara

Castelnuovo-Real Formigine

Viadana-Sporting S.Ilario

Lentigione-Colombaro

Mirandolese-Arcetana

Rubierese-Limidi

Riposano: San Paolo e Pavullo

Classifica: Viadana 27, Lentigione 21, San Paolo 17, Rubierese 16, Real Formigine 11, Colombaro 10, Sporting S.Ilario 9, Arcetana 8, Pavullo e Castelnuovo 7, Mirandolese 6, Limidi 5, Cabassi Union Carpi 4, Suzzara 2

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

12ª giornata, domani ore 10

Accademia Prevalle-Ciliverghe

Castiglione-Vighenzi (oggi ore 16.30)

Pavonese-Montorfano Rovato

Quistello-Castelverde

Gussago-Sporting Club (ore 10.30)

Pavoniana-Orceana

Soncinese-Cellatica

Verolese-Sported Maris

Riposa: Valtrompia

Classifica: Cellatica 30, Vighenzi e Castiglione 27, Ciliverghe e Gussago 22, Valtrompia 19, Sported 16, Soncinese 15, Rovato e Pavoniana 14, Orceana e Pavonese 12, Verolese 9, Prevalle 7, Sporting 5, Quistello 4, Castelverde 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

9ª giornata, domani ore 10

Asola-San Lazzaro

Castellana-Voltesi (oggi ore 17.30)

La Cantera-Borgo Virgilio (ore 10.30)

Polirone-Porto (oggi ore 17)

Pomponesco-R. Olimpia (oggi 17.30)

Serenissima-Curtatone

Sporting Pegognaga-Medolese

Riposa: Mantovana

Classifica: Castellana 27, San Lazzaro e Voltesi 24, Asola 22, Borgo Virgilio 21, Curtatone 16, Porto 15, Serenissima 10, Rapid Olimpia 8, Polirone 6, Pegognaga 4, La Cantera, Mantovana e Medolese 3, Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

10ª giornata, domani ore 10

Ciliverghe-Castellana (oggi ore 18)

Città di Albino-Pavonese

Gussago-Darfo Boario

Sported Maris-Colognese

Azzano-Pavoniana

Desenzano-Castiglione

Concesio-Rezzato

Valcalepio Junior-Porto(ore 10.45)

Classifica: Desenzano 23, Città di Albino 22, Castiglione 19, Ciliverghe 17, Sported, Colognese e Pavonese 16, Valcalepio Jr e Pavoniana 15, Azzano 12, Castellana e Darfo 11, Gussago 6, Concesio 4, Porto 2, Rezzato 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

9ª giornata, oggi ore 16

Quistello-River

Cannetese-Polirone (domani ore 10)

Mantovana-Union Colli

Poggese-S.Egidio S.Pio X (ore 15.30)

Rapid Olimpia-UT Marmirolo

San Lazzaro-Borgo Virgilio (ore 15)

Riposa: Gonzaga

Classifica: S.Lazzaro 19, Quistello 18, Polirone 17, Marmirolo 15, S.Egidio S.Pio X 14, Rapid O. e Union Colli 12, River e Poggese 9, Borgo V. 7, Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

10ª giornata, domani ore 10

Aurora Travagliato-Vighenzi

Castiglione-Mont.Rovato (oggi 18.30)

Ciliverghe-Concesio

Cortefranca-Darfo Boario

Gavardo-Mario Rigamonti (martedì)

Palazzolo-Valcalepio Junior

Valtenesi-Cellatica

Voluntas Brescia-Uso United

Classifica: Darfo 27, Palazzolo 22, Vighenzi 20, Rigamonti 18, Concesio e Valtenesi 16, Valcalepio Jr, Ciliverghe e Castiglione 14, Rovato 9, Gavardo 8, Uso United, Voluntas Bs, Cortefranca 7, Cellatica 4, Travagliato 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

10ª giornata, domani ore 10

Asola-Castellana (oggi ore 15.30)

Casalpusterlengo-Ripaltese

Offanenghese-Sported Maris

Porto-Rapid Olimpia (oggi ore 15)

Pavonese-Pianenghese

Codogno-Castelnuovo

San Lazzaro-Soncinese

Unitas Olympia-Orceana

Classifica: Castellana 24, San Lazzaro 23, Codogno e Sported Maris 22, Orceana 18, Soncinese e Castelnuovo 16, Offanenghese 15, Ripaltese 11, Rapid Olimpia e Pavonese 10, Porto e Unitas Olympia 6, Asola e Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

9ª giornata, domani ore 10

Casaloldo-Medolese

La Cantera-Cannetese (ore 10.30)

Redondesco-Curtatone (oggi 16.30)

Borgo Virgilio-Roverbellese

San Lazzaro-Union Colli (oggi ore 15)

Sporting Club-Voltesi (oggi ore 17.15)

Classifica: Sporting 24, La Cantera 17, San Lazzaro 16, Voltesi e Union Colli 15, Curtatone e Roverbellese 13, Redondesco 7, Cannetese e Casaloldo 6, Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

9ª giornata, domani ore 10

Quistello-Poggese

Piccoli Pirati-Gonzaga

River-Polirone (lunedì ore 19)

Serenissima-Union Villa (oggi ore 16)

Pegognaga-Marmirolo (oggi ore 16)

Riposa: S.Egidio S.Pio X

Classifica: S.Egidio S.Pio X 18, Pegognaga e Marmirolo 16, Gonzaga 15, Union Villa 13, River 12, Piccoli Pirati 9, Poggese 8, Serenissima 7, Quistello 3, Polirone 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

10ª giornata, domani ore 10

Cazzagobornato-Palazzolo

Voluntas-Uso United

Castellana-Castiglione (ore 11.15)

Ciliverghe-Breno

Pavoniana-San Lazzaro (ore 9.15)

Sported Maris-Mario Rigamonti

Vighenzi-Darfo Boario

Aurora Travagliato-Desenzano

Classifica: Voluntas 22, Desenzano e Vighenzi 18, Darfo e Pavoniana 17, Sported M. e Ciliverghe 16, Breno 15, Rigamonti 13, Castellana 12, Palazzolo 11, Cazzago 9, Castiglione 6, Travagliato 5, S.Lazzaro 4, Uso United 0

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A

9ª giornata, domani ore 10

Curtatone-Mantovana B

Porto-Roverbellese B

Sporting Club-La Cantera (oggi ore 15)

Riposano: Bagnolese, Rapid Olimpia

Classifica: Porto 18, Rapid Olimpia 15, Curtatone 12, Mantovana B 10, Bagnolese 5, Sporting Club 4, La Cantera 3, Roverbellese B 2

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B

9ª giornata, domani ore 10

Gonzaga-Union Team Marmirolo

Moglia-Mantovana

Poggese-Rapid Olimpia B

San Lazzaro-River

Riposa: Roverbellese

Classifica: Marmirolo e Roverbellese 18, Mantovana 16, Rapid Olimp. B 11, Poggese e Moglia 9, Gonzaga 7, San Lazzaro 6, River 0

JUNIORES CREMONA

10ª giornata, oggi ore 15

La Piccola Atene-Salvirola

Baldesio-Acquanegra (rinviata)

CAMPIONATI CRER

Allievi Int. U16 Pr: 10ª g. (dom 10.30)

Viadana-Gattatico

Rapid Viadana-Pgs Or.Sa.