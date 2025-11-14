Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
10ª giornata, oggi ore 15
Atletico Orsa Iseo-Cazzagobornato
Castelleone-Castellana
Ciliverghe-Castiglione (ore 15.30)
Cividate Pontoglio-Bsv Garda
La Sportiva Ome-Sported Maris
Curtatone-M. Rigamonti (ore 14.30)
Valcalepio-Darfo Boario
Aurora Travagliato-Verolese
Classifica: Cividate 19, Ciliverghe 18, Darfo e Sported Maris 17, Castiglione, Castellana, Curtatone e Rigamonti 16, Cazzago 14, Travagliato 13, Castelleone 9, La Sportiva 7, Bsv Garda, Orsa Iseo e Valcalepio 5, Verolese 2
JUNIORES REGIONALE U19
10ª giornata, oggi ore 15
Pavonese-Esperia
Castelvetro-San Lazzaro (ore 15.30)
Voluntas-Poggese (ore 17.30)
Governolese-Bagnolese
Leoncelli-Sirmione Rovizza
Orceana-Asola
Sporting Club-Carpenedolo
UT Marmirolo-Soresinese (ore 15.30)
Classifica: Poggese 21, Sporting e Orceana 19, Pavonese 18, Asola 16, Castelvetro 14, Governolese e Voluntas 13, Leoncelli, Soresinese e Carpenedolo 11, Marmirolo e Sirmione 10, Bagnolese 8, Esperia 7, San Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
9ª giornata, oggi ore 16
Ceresarese-Porto (ore 15)
La Cantera-Roverbellese (ore 15)
Ostiglia-Quistello (ore 15)
Segnate-Mantovana (ore 15)
Serenissima-Gonzaga
Union Colli-Sporting Pegognaga
Voltesi-River
Riposa: Borgo Virgilio
Classifica: Gonzaga 22, Ceresarese 20, Porto 18, Roverbellese e Borgo Virgilio 15, Mantovana, Quistello e Serenissima 12, Voltesi e Union Colli 10, Ostiglia 9, La Cantera 7, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
10ª giornata, domani ore 10
Rezzato-Sporting Chiari
Unitas Olympia-New Team
Acc. Prevalle-Real Dor Brescia
Desenzano-Voluntas
Castiglione-Mont. Rovato (ore 10.45)
Cazzagobornato-Passirano
Uso United-Roncadelle
Aurora Travagliato-San Michele
Classifica: Voluntas 24, Rovato 23, Desenzano 22, Travagliato, Prevalle e Rezzato 16, New Team 14, Unitas Olympia 13, Real Dor Brescia 12, Uso United e Sporting Chiari 11, San Michele e Roncadelle 7, Passirano 4, Castiglione e Cazzagobornato 3
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
10ª giornata, oggi ore 15
Cabassi Union Carpi-Suzzara
Castelnuovo-Real Formigine
Viadana-Sporting S.Ilario
Lentigione-Colombaro
Mirandolese-Arcetana
Rubierese-Limidi
Riposano: San Paolo e Pavullo
Classifica: Viadana 27, Lentigione 21, San Paolo 17, Rubierese 16, Real Formigine 11, Colombaro 10, Sporting S.Ilario 9, Arcetana 8, Pavullo e Castelnuovo 7, Mirandolese 6, Limidi 5, Cabassi Union Carpi 4, Suzzara 2
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
12ª giornata, domani ore 10
Accademia Prevalle-Ciliverghe
Castiglione-Vighenzi (oggi ore 16.30)
Pavonese-Montorfano Rovato
Quistello-Castelverde
Gussago-Sporting Club (ore 10.30)
Pavoniana-Orceana
Soncinese-Cellatica
Verolese-Sported Maris
Riposa: Valtrompia
Classifica: Cellatica 30, Vighenzi e Castiglione 27, Ciliverghe e Gussago 22, Valtrompia 19, Sported 16, Soncinese 15, Rovato e Pavoniana 14, Orceana e Pavonese 12, Verolese 9, Prevalle 7, Sporting 5, Quistello 4, Castelverde 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
9ª giornata, domani ore 10
Asola-San Lazzaro
Castellana-Voltesi (oggi ore 17.30)
La Cantera-Borgo Virgilio (ore 10.30)
Polirone-Porto (oggi ore 17)
Pomponesco-R. Olimpia (oggi 17.30)
Serenissima-Curtatone
Sporting Pegognaga-Medolese
Riposa: Mantovana
Classifica: Castellana 27, San Lazzaro e Voltesi 24, Asola 22, Borgo Virgilio 21, Curtatone 16, Porto 15, Serenissima 10, Rapid Olimpia 8, Polirone 6, Pegognaga 4, La Cantera, Mantovana e Medolese 3, Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
10ª giornata, domani ore 10
Ciliverghe-Castellana (oggi ore 18)
Città di Albino-Pavonese
Gussago-Darfo Boario
Sported Maris-Colognese
Azzano-Pavoniana
Desenzano-Castiglione
Concesio-Rezzato
Valcalepio Junior-Porto(ore 10.45)
Classifica: Desenzano 23, Città di Albino 22, Castiglione 19, Ciliverghe 17, Sported, Colognese e Pavonese 16, Valcalepio Jr e Pavoniana 15, Azzano 12, Castellana e Darfo 11, Gussago 6, Concesio 4, Porto 2, Rezzato 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
9ª giornata, oggi ore 16
Quistello-River
Cannetese-Polirone (domani ore 10)
Mantovana-Union Colli
Poggese-S.Egidio S.Pio X (ore 15.30)
Rapid Olimpia-UT Marmirolo
San Lazzaro-Borgo Virgilio (ore 15)
Riposa: Gonzaga
Classifica: S.Lazzaro 19, Quistello 18, Polirone 17, Marmirolo 15, S.Egidio S.Pio X 14, Rapid O. e Union Colli 12, River e Poggese 9, Borgo V. 7, Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
10ª giornata, domani ore 10
Aurora Travagliato-Vighenzi
Castiglione-Mont.Rovato (oggi 18.30)
Ciliverghe-Concesio
Cortefranca-Darfo Boario
Gavardo-Mario Rigamonti (martedì)
Palazzolo-Valcalepio Junior
Valtenesi-Cellatica
Voluntas Brescia-Uso United
Classifica: Darfo 27, Palazzolo 22, Vighenzi 20, Rigamonti 18, Concesio e Valtenesi 16, Valcalepio Jr, Ciliverghe e Castiglione 14, Rovato 9, Gavardo 8, Uso United, Voluntas Bs, Cortefranca 7, Cellatica 4, Travagliato 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
10ª giornata, domani ore 10
Asola-Castellana (oggi ore 15.30)
Casalpusterlengo-Ripaltese
Offanenghese-Sported Maris
Porto-Rapid Olimpia (oggi ore 15)
Pavonese-Pianenghese
Codogno-Castelnuovo
San Lazzaro-Soncinese
Unitas Olympia-Orceana
Classifica: Castellana 24, San Lazzaro 23, Codogno e Sported Maris 22, Orceana 18, Soncinese e Castelnuovo 16, Offanenghese 15, Ripaltese 11, Rapid Olimpia e Pavonese 10, Porto e Unitas Olympia 6, Asola e Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
9ª giornata, domani ore 10
Casaloldo-Medolese
La Cantera-Cannetese (ore 10.30)
Redondesco-Curtatone (oggi 16.30)
Borgo Virgilio-Roverbellese
San Lazzaro-Union Colli (oggi ore 15)
Sporting Club-Voltesi (oggi ore 17.15)
Classifica: Sporting 24, La Cantera 17, San Lazzaro 16, Voltesi e Union Colli 15, Curtatone e Roverbellese 13, Redondesco 7, Cannetese e Casaloldo 6, Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
9ª giornata, domani ore 10
Quistello-Poggese
Piccoli Pirati-Gonzaga
River-Polirone (lunedì ore 19)
Serenissima-Union Villa (oggi ore 16)
Pegognaga-Marmirolo (oggi ore 16)
Riposa: S.Egidio S.Pio X
Classifica: S.Egidio S.Pio X 18, Pegognaga e Marmirolo 16, Gonzaga 15, Union Villa 13, River 12, Piccoli Pirati 9, Poggese 8, Serenissima 7, Quistello 3, Polirone 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
10ª giornata, domani ore 10
Cazzagobornato-Palazzolo
Voluntas-Uso United
Castellana-Castiglione (ore 11.15)
Ciliverghe-Breno
Pavoniana-San Lazzaro (ore 9.15)
Sported Maris-Mario Rigamonti
Vighenzi-Darfo Boario
Aurora Travagliato-Desenzano
Classifica: Voluntas 22, Desenzano e Vighenzi 18, Darfo e Pavoniana 17, Sported M. e Ciliverghe 16, Breno 15, Rigamonti 13, Castellana 12, Palazzolo 11, Cazzago 9, Castiglione 6, Travagliato 5, S.Lazzaro 4, Uso United 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
9ª giornata, domani ore 10
Curtatone-Mantovana B
Porto-Roverbellese B
Sporting Club-La Cantera (oggi ore 15)
Riposano: Bagnolese, Rapid Olimpia
Classifica: Porto 18, Rapid Olimpia 15, Curtatone 12, Mantovana B 10, Bagnolese 5, Sporting Club 4, La Cantera 3, Roverbellese B 2
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B
9ª giornata, domani ore 10
Gonzaga-Union Team Marmirolo
Moglia-Mantovana
Poggese-Rapid Olimpia B
San Lazzaro-River
Riposa: Roverbellese
Classifica: Marmirolo e Roverbellese 18, Mantovana 16, Rapid Olimp. B 11, Poggese e Moglia 9, Gonzaga 7, San Lazzaro 6, River 0
JUNIORES CREMONA
10ª giornata, oggi ore 15
La Piccola Atene-Salvirola
Baldesio-Acquanegra (rinviata)
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 10ª g. (dom 10.30)
Viadana-Gattatico
Rapid Viadana-Pgs Or.Sa.