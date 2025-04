Foti “Il Governo a metà legislatura rafforza il consenso”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la legislatura raggiunge il giro di boa del suo percorso quinquennale e il Governo guidato da Giorgia Meloni – prima donna alla guida della Nazione – si conferma essere tra i più longevi della storia repubblicana, uno dei pochi capaci di garantire stabilità, visione e continuità.Nonostante le profezie catastrofiste di un’opposizione nostalgica delle proprie poltrone, il governo Meloni ha rafforzato il suo legame con i cittadini, con una coalizione che – sondaggi alla mano – è cresciuta di quasi 5 punti rispetto alla data di insediamento”. Così, in una nota, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione.“Merito di una politica caratterizzata da riforme concrete, attuate dopo anni di immobilismo, e di una strategia di governo coraggiosa. Dalla giustizia al fisco, dal lavoro alla sicurezza, passando per l’attuazione del PNRR: l’Italia sta investendo sul proprio futuro, sull’innovazione, sulle infrastrutture strategiche – prosegue -. E sul piano internazionale, grazie alla leadership autorevole del Presidente Meloni, la nostra Nazione è tornata centrale, rispettata e protagonista nei tavoli che contano, nonostante un contesto geopolitico altamente instabile e incerto. Tanto ancora c’è da fare ma, con coraggio e orgoglio, andiamo avanti su questa strada, fino alla fine, per completare quel cambiamento che gli italiani ci hanno chiesto e per costruire l’Italia che meritiamo”.

