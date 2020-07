Calcio Giovani – Leo Ventura alla guida del camp del Chievo. Con lui gli altri virgiliani Franchi e Saccenti

MANTOVA Sarà il mantovano Leonardo Ventura ad avere la direzione tecnica del Summer Camp per la formazione sportiva dell’Under 14 del Chievo a Cesenatico dal 12 al 18 luglio. Ventura potrà contare sulla collaborazione nello staff di altri due coach mantovani: Lorenzo Franchi e Leonardo Saccenti. A Cesenatico i giovani atleti si alleneranno all’Eurocamp, una struttura studiata per unire l’attività sportiva e le vacanze al mare, attività motoria e divertimento. La struttura è dotata di campo da calcio in erba naturale, affiancato da un secondo campo da calcetto in erba sintetica. Ci sono camere con servizi interni, sala multifunzionale con circuito karaoke e discoteca, situata a soli cento metri dal mare con spiaggia privata, nella quale sono allestiti 9 campi da beach volley, 8 da basket e 2 da beach-soccer. Ventura, allenatore Uefa dell’Under 14 dei gialloblu, punterà su un allenamento che, quotidianamente, lavorerà sui fondamentali individuali e sul lavoro di squadra.