Arbitri – Il mantovano Olmi Zippilli fischierà in D

MANTOVA Un’altra grande soddisfazione per il mondo arbitrale mantovano: è stato promosso alla Can-D il 27enne Federico Olmi Zippilli, originario di Curtatone.

«Un bel risultato per la nostra sezione – spiega il presidente dei fischietti virgiliani Alberto Mazzeo -, Federico andrà ad affiancare in categoria un altro nostro valido ragazzo come Alessio Marra».

«Sono diventato arbitro effettivo e associato della sezione Aia di Mantova nel novembre 2012 – dice Federico -, da lì in poi ho arbitrato in tutte le categorie provinciali fino ai match di carattere regionale. Ho passato poi due stagioni in Prima Categoria, una in Promozione e altre due in Eccellenza, fino alla promozione a livello nazionale avvenuta l’anno scorso. La stagione 2019/20 è stata la più avvincente, ho arbitrato in città come Barletta, Cagliari, Catania e in molte altre località, dove l’accoglienza era ben diversa da quella lombarda, sicuramente più calorosa».

Prove che hanno forgiato il nostro valido fischietto, che si è meritato il salto in quarta serie, una delle categorie più importanti a livello nazionale. Ma le responsabilità non lo spaventano.

«La partita più importante – prosegue Olmi Zippilli – arbitrata quest’anno è stata a Città di Castello tra Tiferno Lerchi e Forsempronese, ottavo di finale di coppa Italia nazionale tra la vincitrice in Umbria contro la vincitrice nelle Marche».

Un percorso da arbitro che riflette anche un futuro legato al mondo dello sport, anche a livello lavorativo, per Federico: «Durante il mio percorso arbitrale, ho proseguito gli studi laureandomi il 5 marzo 2020 in Scienze Motorie Preventive Adattate».

La promozione di Federico Olmi Zippilli testimonia l’ottimo lavoro della sezione di Mantova che, lo ricordiamo, ha come punta di diamante l’assistente internazionale Fabiano Preti, mentre nella Can-C, in terza serie, c’è l’altro assistente Giovanni Manara. Ma sono molti i fischietti mantovani che si stanno distinguendo nelle categorie regionali, come Francesco Passarotti, Edoardo Allegri e Andrea Copelli in Eccellenza, mentre in Promozione a tenere alta la bandiera degli arbitri di casa nostra ci sono Giuseppe Totaro, Riccardo Verrastro e Alessandro Copelli.