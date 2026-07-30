Calcio giovani – Mantova, raduno al Martelli per Primavera e Under 17

MANTOVA È iniziata, nella prestigiosa e impegnativa cornice dello stadio Martelli, la stagione delle prime due squadre del vivaio del Mantova: la Primavera 2 di Gabriele Graziani e l’Under 17 di Michele Boschini. Ai ragazzi è stato consegnato il materiale sportivo; da questa mattina si alleneranno al Migliaretto. Il responsabile del vivaio Marco Fioretto ha portato i saluti del presidente Filippo Piccoli e spiegato come indossare la divisa del Mantova debba essere un motivo d’orgoglio per tutti i ragazzi. Ai quali è stato ribadito l’invito a dare il massimo, per ripagare gli sforzi che la società sta facendo nei loro confronti. Le foto di gruppo e individuali hanno concluso la giornata. Da oggi si corre.