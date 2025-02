Calcio giovani – Mantova, via alle iscrizioni per la scuola calcio (2013-2017)

MANTOVA Il settore giovanile del Mantova, diretto da Marco Fioretto, è pronto a varare la nuova scuola calcio. Due i gruppi previsti. Per i bambini nati tra il 2013 e il 2017 l’appuntamento è dal 7 marzo al 30 maggio, ogni venerdì dalle 16.30 alle 18 al centro sportivo di Gazzo Bigarello. Per i nati tra il 2015 e il 2017, invece, il periodo è dal 3 marzo al 26 maggio, ogni lunedì dalle 18 alle 19.30 sul campo di piazza Virgiliana. Per tutti l’occasione di allenarsi con i tecnici e le metodologie del Mantova.

Informazioni e iscrizioni al numero WhatsApp 345 4678696.