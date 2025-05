Calcio giovani – Poker di successi per il Femminile Mantova Calcio

MANTOVA Chiusura di stagione in grande stile per le ragazze del Femminile Mantova Calcio, che nello scorso fine settimana hanno centrato ben 4 successi. Cominciamo dall’U19 che in un’amichevole ha rifilato un pesante 6-0 all’esperta Pavonese, militante in Promozione. Come dire che le biancorosse si sono “fatte le ossa” in vista della prossima stagione, che vedrà anche il Femminile Mantova al via del campionato Promozione. L’exploit più eclatante, tuttavia, è arrivato dalle U15, che hanno battuto 4-2 il quotatissimo Fiammamonza: una vera e propria impresa. Proprio ieri le baby biancorosse hanno chiuso il campionato con un ottimo 1-1 al Monterosso. Doppio successo sul Progetto Intesa Parma per l’U14 e l’U12, entrambe per 1-0: le prime si sono aggiudicate la seconda fase del torneo Primavera Csi emiliano, mentre le seconde hanno dato prova di una confortante crescita, tecnica e di personalità.