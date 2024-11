Natascia Grazioli espone a Cerea con “….diciamolo coi fiori”

CEREA Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Fondazione Insieme per la Terra ha organizzato un evento culturale straordinario che vedrà l’esposizione artistica di Natascia Grazioli scultrice, che per l’occasione esporrà delle illustrazioni ad acquerello e Tiziana Biolghini pittrice oltre al monologo interpretato da Maria Vittoria Valente Compagnia Teatro Fildefer..

L’evento vede il Patrocinio della Città di Cerea e della Commissione Pari Opportunità e del Comitato Territoriale Ceretano. Appuntamento di inaugurazione sabato 23 novembre con monologo “Mi chiamo Desdemona” interpretato da Maria Vittoria Valente Compagnia Teatro Fildefer. Coinvolte le opere di due artiste mantovane Natascia Grazioli scultrice e Tiziana Biolghini pittrice. Commenta Dr. Nicola Gozzoli Presidente Fondazione Insieme per la Terra: “Uno speciale ringraziamento va alla Vicesindaco e Assessore alla Cultura Città di Cerea Cristina Morandi e a tutta la Commissione Pari Opportunità per la sensibilità e disponibilità data verso questa tematica.

Un sincero ringraziamento va all’’ Associazione Insieme per la Terra per l’instancabile determinazione con cui da tre anni porta la Fondazione ad affrontare questo grave problema sociale.

Grazie di cuore a tutti i nostri amici del Comitato Territoriale Ceretano per la squisita disponibilità organizzativa messa in campo in questa importante evento, e per la sensibilità di Rossano Biselli Presidente di Biselli Group”