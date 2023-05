Calcio dilettanti – Favola Union Team, specialista in… Promozione

SAN GIORGIO Gioia incontenibile e irrefrenabile: l’Union Team vive il sogno chiamato Promozione. Il successo di domenica a Pavone Mella ha certificato la vittoria del campionato e la seconda promozione consecutiva. «Voglio fare i complimenti a tutto il gruppo – dice emozionato il presidente Lino De Pace – i ragazzi hanno lottato come leoni e alla fine sono riusciti a realizzare il sogno di tutti quanti. L’ultima gara è stata sofferta più per noi in panchina ad aspettare il fischio finale, che per i giocatori. Alla fine è andato tutto per il meglio anche se il risultato, a dire la verità, non è mai stato in bilico». «Essere il patron di questo club significa molto per me – continua – è stato un percorso molto bello perché abbiamo lavorato in simbiosi per tutto l’anno. Nonostante i momenti difficili di inizio stagione, non ci siamo mai disuniti e abbiamo continuato tutti quanti a correre verso la stessa direzione per ottenere un unico obiettivo: la Promozione. Se guardiamo da dove siamo partiti, penso che nessuna squadra abbia fatto meglio di noi… Tre promozioni in cinque anni, partendo dal settore giovanile, è un risultato straordinario per tutti noi. Avere a che fare con lo stesso gruppo per tre anni, con un mister formidabile e dei ragazzi magici, non è cosa da tutti, e noi siamo riusciti a centrare l’obiettivo da neopromossa». «Domenica festeggeremo con tutti i nostri tifosi, poi ci metteremo a programmare la prossima stagione».

Gioisce anche il diesse Alessandro Capelli. Arrivato in società prima del mercato invernale, ha apportato i correttivi che hanno consentito ai giallorossi di arrivare al grande salto. Il colpo dicembrino è stato Rasini, che è andato in doppia cifra ed è stato decisivo anche nella gara di domenica. «Siamo contenti per questo risultato – dice – giocheremo la Promozione sempre con la stessa filosofia, che è quella di condividere tutte le scelte in maniera collegiale. Non ci aspettavamo di vincere il campionato in questa stagione, ma ci siamo riusciti grazie ad un gruppo eccezionale di ragazzi. Ma l’annata non è finita: adesso pensiamo a chiudere al meglio il campionato e a salvare la Juniores nel regionale, la categoria è fondamentale per la crescita dei ragazzi». A torneo concluso ci si siederà anche al tavolo con mister Petrozzi: non c’è il nero su bianco, ma la volontà sarebbe quella di proseguire il cammino insieme anche nel prossimo campionato di Promozione.

C’è infine l’aspetto societario. Da alcuni giorni rimbalzano, specialmente da Marmirolo, voci su un possibile accordo tra Union Team e il Rullo. Un contatto c’è stato, ma per ora niente di più. E’ nota la stima tra il patron marmirolese Ballotari e lo sponsor dei giallorossi Reggiani (che comunque, secondo quanto trapela, dovrebbe rimanere a San Giorgio), tanto che sarebbe nata l’idea di portare avanti un progetto insieme. Ancora da capire se questa cosa si concretizzerà: non resta che aspettare sviluppi nelle prossime settimane.