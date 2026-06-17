Calcio giovanile – Cala il sipario (con numeri record) sul torneo organizzato dalla Voltesi

VOLTA MANTOVANA Un mese di sfide e passioni culminato nelle finali. In campo 44 squadre tra Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Trionfi per Castellana, Porto 2005 e i padroni di casa.

Si è conclusa sabato scorso, in una splendida cornice di pubblico e di entusiasmo, la sedicesima edizione del prestigioso Torneo Giovanile organizzato dall’ASD Voltesi. L’atto conclusivo ha coronato un intero mese di gare intense, caratterizzate da un altissimo livello di fair play e dal divertimento genuino dei tantissimi giovani atleti scesi in campo.

I numeri dell’edizione di quest’anno confermano il radicamento e l’importanza della manifestazione nel panorama calcistico locale: ben 28 squadre si sono date battaglia nelle categorie di base, suddivise tra Esordienti (classi 2013 e 2014) e Pulcini (classi 2015 e 2016). A queste si sono aggiunte le 16 prestigiose formazioni dei comparti agonistici dei Giovanissimi Under 14 e Under 15, per un totale di 44 compagini che hanno animato quasi ogni singola serata del calendario sportivo.

I verdetti del campo, giunti al termine di finali accesissime ma sempre improntate al massimo rispetto reciproco, hanno visto una netta supremazia della Castellana e del Porto 2005, capaci di imporsi in diverse categorie, lasciando però un meritatissimo e celebratissimo acuto ai padroni di casa della Voltesi nella categoria dei più piccoli (Pulcini 2016).

Se dal punto di vista prettamente agonistico lo spettacolo non è certo mancato, il vero trionfo dell’evento risiede nella complessa macchina organizzativa che ha permesso la perfetta riuscita di una kermesse così articolata e numerosa.

Al termine delle premiazioni, la dirigenza dell’ASD Voltesi ha espresso profonda gratitudine verso tutti i soggetti istituzionali e tecnici che hanno collaborato all’evento. Un ringraziamento particolare è stato tributato ai direttori di gara del direttivo MSP e della sezione AIA di Mantova, il cui operato sul rettangolo di gioco è stato fondamentale per garantire la regolarità e la serenità della competizione. Parole di sincero apprezzamento sono state rivolte anche all’Amministrazione Comunale per il costante supporto logistico, la vicinanza dimostrata alla società e la concessione degli spazi e del patrocinio.

«Il ringraziamento più grande e commosso va però alla straordinaria squadra dei nostri volontari – fanno sapere i portavoce della società collinare -. Persone eccezionali che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte, quasi tutte le sere per un mese intero, garantendo servizi, stand gastronomici e assistenza impeccabili. Senza la loro passione questo sogno non sarebbe realtà».

Calato il sipario sulla sedicesima edizione, per la Voltesi è già tempo di guardare al futuro, forti di un successo che consolida il torneo come appuntamento imprescindibile per il calcio giovanile del territorio.

L’albo d’oro dei vincitori

Pulcini 2016: Voltesi

Pulcini 2015: Porto 2005

Esordienti 2014: Porto 2005

Esordienti 2013: Castellana

Giovanissimi U14: Castellana

Giovanissimi U15: Castellana