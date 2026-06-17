Tamburello – Mantova protagonista al Trofeo delle Regioni

MANTOVA Si è chiusa con un secondo e un terzo posto l’avventura delle rappresentative lombarde Giovanissimi al Trofeo delle Regioni di tamburello, disputato ad inizio giugno a San Pietro in Cariano (Verona). Una manifestazione che ha visto ancora una volta protagonisti numerosi giovani atleti mantovani, confermando la qualità del vivaio provinciale. Grande soddisfazione è arrivata dalla selezione femminile, guidata dal direttore tecnico Adolfo Negri e dalla vice Silvia Cobelli, che ha conquistato un brillante secondo posto. Un risultato di prestigio ottenuto da una formazione interamente composta da giocatrici mantovane: Adele Begnozzi, Anna Kaur, Mia Melchioretti ed Erika Fusaro della Virtus Guidizzolo, insieme a Giorgia Braghiroli, Sofia Braghiroli, Linda Magliocco e Anita Tellaroli della Cavrianese. Sul podio anche la rappresentativa maschile, terza classificata. La squadra, allenata dal direttore tecnico Mauro Venturelli con il dirigente accompagnatore Marco Barcella, presidente del Comitato Lombardia, era formata da Gioele Todeschi e Nicola Mantovani della Sordelliana, Gabriele Magri e Daniele Parise del Cereta, Davide Zani, Giovanni Bonaldi e Riccardo Adobati del Dossena e Diego Torresani del Ceresara.

L’attenzione si sposta ora sui prossimi impegni. Il 27 giugno lo sferisterio di Cavriana ospiterà gli spareggi della categoria Giovanissime femminile per l’accesso alle finali nazionali. A contendersi il pass saranno Cavrianese, Polisportiva Murisengo e Corona Cunevo. La squadra vincitrice andrà alla fase finale nazionale, in programma nel mese di luglio.