Calcio – Gli ex Mantova in Serie D: Altinier senza gloria, Scotto non perde il vizio del gol

MANTOVA Come si stanno comportando, nel tribolatissimo campionato di Serie D (zeppo di partite rinviate), i giocatori del Mantova dello scorso anno? Altinier (Arzignano) non se la passa bene: solo una presenza da titolare sulle 6 totali, squadra ultima in classifica e l’esonero di Spinale. Non era quello che Cristian sperava. Il suo ex “compagno di gol” Scotto (Latte Dolce Sassari) è sempre partito titolare nelle 4 gare disputate, segnando 2 reti. Perni delle rispettive compagini si stanno rivelando Pavan (Gozzano, quarto posto nel girone A) e Venturini (Andria), sempre in campo dall’inizio. Anche Aldrovandi (Foligno) è sempre partito titolare, ma in un’occasione è stato espulso e quindi ha dovuto saltare il match successivo. Partenza promettente anche per Carminati (Siena, allenato dalla coppia Gilardino-Caridi), ma i toscani hanno potuto giocare solo 3 gare. Si sta comportando bene Mazzotti (Fiuggi): 6 presenze e settimo posto in classifica. Fatica invece a ritrovare continuità Aldrovandi (Andria): per lui 5 presenze ma nessuna da titolare. Del resto, ricordiamo tutti il grave infortunio subìto due anni fa con la maglia del Mantova, seguito da una lunga assenza che evidentemente il buon Simone sta ancora pagando. Dellafiore si è rimesso in gioco nel Sona: finora è sceso in campo solo 2 volte, però è riuscito a segnare. Cosa che non gli capita spesso. Due gettoni per Valentini (Clodiense); ancora a zero Adorni (Seregno). L’unico ex biancorosso in C è D’Iglio (Piacenza): titolare alla prima, è poi sparito dai radar tra mancate convocazioni e panchine.