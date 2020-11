Basket A2 maschile – Negri: “Stings, non so se partirà il campionato”

MANTOVA Con una quindicina di persone tra atleti e staff fermi perché positivi al Coronavirus, per gli Stings è un momento complicato. La preoccupazione è palpabile nelle parole del presidente Adriano Negri: «I ragazzi sono tutti in isolamento a casa. Stiamo aspettando che passi questa situazione. Mercoledì i 20/25 membri di tutto il gruppo Stings avranno il tampone di controllo. I positivi ora stanno bene e sono praticamente asintomatici». E in effetti, in attesa dell’esito del prossimo test, questi ultimi proseguono il lavoro individualmente a casa guidati online dal preparatore fisico Daniele Missarelli. I ragazzi negativi invece continuano l’attività in palestra con un programma stilato da coach Emanuele Di Paolantonio e dal preparatore. Con un’emergenza simile, e con l’inizio del campionato incombente – domenica 22 sarebbe in programma il debutto con Udine alla Grana Padano Arena – è complicato gestire il tutto con tranquillità. La gara potrebbe essere a rischio, e vista la situazione sanitaria in casa biancorossa, nel club la voglia di parlare comprensibilmente è poca. «Non so neanche se inizia il campionato domenica 22 – spiega il presidente biancorosso – Adesso in settimana avremo una videoconferenza con la Lega Pallacanestro e le altre società per capire un po’ cosa fare, vista la situazione. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, vediamo. Egoisticamente con una quindicina tra giocatori e staff tecnico positivi al Coronavirus, forse sarebbe meglio non partire, ma vediamo cosa sarà deciso. E’ una situazione particolare. Ci sono tanti punti da chiarire, come la visibilità in tv o i crediti d’imposta. Ora c’è il nuovo consiglio direttivo della Lega: ci sono le condizioni ideale per discutere». (cris)