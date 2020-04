Calano in Lombardia i ricoveri per Covid. Fontana: “L’impegno messo fino ad ora deve continuare anche nella fase 2”

MILANO – “Siamo sulla strada giusta nel contrasto alla diffusione del Coronavirus, e questo lo si deve grazie all’impegno dei cittadini nel rispettare le regole”, lo ha detto Attilio Fontana durante la consueta conferenza stampa durante la quale vengono divulgati i dai dei contagi della Lombardia. Secondo i numeri, quindi, continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva come quelli nei reparti Covid degli ospedali regionali.

“lo stesso impegno lo si tenga nella ripresa dell’attività. Impegnarsi anche per quello che dovrete fare nella cosiddetta Fase 2”.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 74.348 (+869)

– i decessi: 13.575 (+126)

– in terapia intensiva: 655 (-25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.280 (-245)

– i tamponi effettuati: 351.423 (+8.573)

– i dimessi: 49.483 (+1.012)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.131 (+8)

Bergamo: 11.196 (+46)

Brescia: 12.691 (+92)

Como: 3.154 (+78)

Cremona: 5.993 (+22)

Lecco: 2.248 (+18)

Lodi: 2.947 (+11)

Monza Brianza: 4.637 (+121)

Milano: 18.837 (+278)

Pavia: 4.228 (+99)

Sondrio: 1.141 (+9)

Varese: 2.568 (+72)

e 1577 in corso di verifica.