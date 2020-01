Mn-Mi, Fiasconaro: “Incontro pendolari e Trenord”

MANTOVA “Recentemente ho inviato ai colleghi consiglieri mantovani, ai sindaci dei comuni coinvolti nella tratta Mantova/Piadena e ai rappresentanti dei pendolari, una richiesta per condividere la necessità di incontrare al più presto Trenord e RFI”, afferma Andrea Fiasconaro (consigliere regionale del M5S Lombardia).

“L’ho fatto perché sono stanco di non sapere cosa dire alle persone che, giustamente, vogliono avere delle risposte su come sta procedendo il lavoro in Regione per risolvere i problemi quotidiani della linea Mantova/Milano. Mi vergogno persino a parlare del progetto, che comunque sta proseguendo, del raddoppio dei binari.

Il mio intento, con questo invito, è cercare di avere un faccia a faccia con le società ferroviarie e i rappresentanti del territorio, per affrontare concretamente e al più presto i problemi che i pendolari riscontrano quotidianamente su questa linea. Un tentativo di confronto costruttivo con l’obiettivo di provare a garantire un sevizio quotidiano, quanto meno decente in attesa che parta e si concluda il raddoppio dei binari” conclude.