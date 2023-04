Calcio Juniores – Il Suzzara resta nel regionale. Fontanesi: “Gruppo e staff eccezionali”

SUZZARA Una salvezza conquistata in extremis, e un’altra da guadagnare con la prima squadra: in casa Suzzara si festeggia la permanenza nella categoria Juniores Regionale B, un fiore all’occhiello per il settore giovanile dei bianconeri, visto che si tratta di un campionato di eccellenza che permette una crescita adeguata ai ragazzi. Dopo una partenza convincente, l’andamento della formazione diretta da Fabrizio Pini e dal vice Umberto Raspatelli, ex giocatore bianconero, ha avuto un momento di crisi, prima di risollevarsi guadagnando la meritata salvezza. «Dovendo prestare alcuni dei migliori alla prima squadra – spiega il team manager Davide Fontanesi, responsabile della formazione giovanile – il rendimento è calato, incappando purtroppo in una serie negativa che ci aveva portato a lottare per non retrocedere. Però i ragazzi hanno saputo reagire, anche grazie alla crescita esponenziale dei 2006 e dei 2007, progressivamente introdotti. Non abbiamo mai avuto dubbi sul lavoro dei tecnici e li abbiamo lasciati tranquilli anche quando le cose non giravano. In prospettiva ci piacerebbe tentare il salto in fascia A. Il blocco delle quote per l’anno prossimo lascia spiragli interessanti. Sarebbe bello anche avere tutta la filiera al Regionale, la piazza lo meriterebbe e lavoriamo per questo. Ora cerchiamo di salvare anche la prima squadra: comunque vada, i giovani sono una sicurezza e saranno una risorsa. Un ringraziamento anche ai preziosi collaboratori: Alberto Fastosi, Ivan Grandi, Sandro Righi e Lorenzo Salerno».