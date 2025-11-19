Calcio – La Serie B, un campionato che piace

TORINO La Lega Serie B ha presentato il nuovo Report Nielsen 2025 “Serie BKT: il territorio, i tifosi, le comunità sportive”, presentato in occasione del Social Football Summit nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. La ricerca evidenzia, tra i vari dati, come 8,4 milioni di italiani seguano la Serie B, riconoscendo al campionato autenticità, forte identità territoriale, equilibrio e un ruolo centrale nella crescita dei giovani talenti.

L’analisi conferma inoltre una crescente attenzione dei tifosi verso la sostenibilità economico-finanziaria dei club e sottolinea l’attrattività di un torneo imprevedibile e competitivo. Apprezzato anche il format con i play off e l’incertezza del risultato. Sono stati resi noti anche i numeri di questa prima parte di stagione: 120mila sono gli abbonati, 100mila gli spettatori medi a giornata, 8,2 milioni i follower sui social. Quindi 23 i convocati nelle under azzurre nella pausa nazionali di novembre. Infine solo otto punti dalla 5a alla 17esima in classifica, a dimostrazione del tradizionale equilibrio che regna nel campionato di Serie B.