Nuoto – La pattuglia del Viadana in bella evidenza alla “Swim Cup Baldesio”

VIADANA Una nutrita pattuglia del Viadana Nuoto ha partecipato domenica alla splendida edizione della Swim Cup Baldesio, un evento che ha visto giovani nuotatori provenienti da tutta Italia confrontarsi in una giornata di sport e divertimento. I ragazzi del Viadana Nuoto hanno gareggiato con entusiasmo e determinazione, ottenendo ottimi risultati e registrando miglioramenti significativi nelle loro prestazioni. Un’esperienza che arricchisce il percorso dei giovani atleti e resterà nel loro ricordo come una giornata speciale di sport e amicizia.