Calcio – Lnd, Sibilia: “Difficile ripartire, più risorse ai dilettanti”

MANTOVA Dal sito di Gianluca Di Marzio, il commento del numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli, sul futuro della terza serie: «Ritengo sia giusto bloccare le retrocessioni, il tutto senza intaccare le promozioni dalla D (che ribadisco sono un diritto). Dunque se contiamo le promozioni dalla Serie D e il blocco delle retrocessioni in C è chiaro che ci sarà un aumento del numero delle squadre. Andremo sopra le 60 squadre, ma saremo noi a pagare pegno; è un prezzo da pagare, non possiamo scaricare sugli altri il problema. Riforme? Siamo pronti ad affrontare la questione delle riforme, ma si deve discutere come sistema. La maggioranza -integra poi a SkySport – si è espressa per il merito sportivo, mentre 14 società volevano i playoff. C’è stata una regolare votazione e ognuno ha manifestato il proprio voto. Detto questo, le società fanno bene a difendere i propri interessi, il sistema va riequilibrato proprio sulle partite. Non è un metodo che ci siamo inventati adesso: poi se vogliono ricorrere faranno ricorso». Intanto all’Unione Sarda, il numero della Lnd, Cosimo Sibilia, non nasconde i suoi dubbi, sulla reale possibilità di riprendere i campionati. «Ho sempre detto che c’era la speranza di concludere i campionati, senza nascondere le difficoltà. Il tempo sta passando inesorabilmente e credo sia quasi impossibile riprendere per i Dilettanti. Aiuti dal Governo? Spadafora ha confermato fondi per 400 milioni, visti i nostri numeri importanti penso che sia destinata una buona fetta a noi». E con il decreto “Cura Italia 2” potrebbero essere aggiunti altri 200 milioni per garantire un nuovo bonus per i mesi di aprile e maggio.