Calcio – Mantova, boom di iscrizioni per la scuola portieri

MANTOVA Grande successo per l’ultima iniziativa del settore giovanile del Mantova: la scuola per portieri. Le iscrizioni sono partite qualche giorno fa e restano pochi posti disponibili. La scuola è rivolta a tutti i ragazzi nati tra il 2008 e il 2016, e si svolgerà in due turni a San Giorgio Bigarello: dal 15 al 29 luglio, e dal 22 al 26 luglio. I partecipanti verranno seguiti da qualificati istruttori del Mantova, che sveleranno tutti i segreti di un ruolo tanto delicato quanto determinante qual è quello del portiere.

Per quanto riguarda gli orari, sono articolati in un doppio turno: dalle ore 16 alle 17.30 per i ragazzi nati dal 2008 al 2011; dalle 17.30 alle 19 per i nati tra il 2012 e il 2016. A tutti i partecipanti verrà fornito un kit ufficiale del Mantova. L’iscrizione costa 100 euro, comprensivo di kit e assicurazione; 90 euro per i tesserati delle Società Amiche del Mantova. Info: whatsapp 345 4678696 o mail settoregiovanile@mantova1911.club (scritto attaccato senza alcun trattino).