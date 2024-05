Aperitivo musicale in giardino alla Fondazione Mazzali

MANTOVA Una opportunità per portare cultura alla Fondazione Mazzali Onlus, per aprire alla comunità la Residenza sanitaria assistenziale e per lanciare una rilevante raccolta fondi, a supporto di quattro progetti da attivare: ieri nell’aula consiliare del municipio cittadino è stata presentata l’iniziativa “Aperitivo musicale in giardino”, che si terrà nella sede di via Trento il 16 maggio dalle 18, come posto in evidenza dall’assessore comunale Andrea Caprini.

Tra i servizi da realizzare, come illustrato dalla presidente della Fondazione Mara Gazzoni e dalla direttrice sanitaria Ilenia Ambrosini, la ristrutturazione parziale del piano terra della palazzina B, l’acquisto di un letto elettrico di ultima generazione, l’allestimento di una stanza multisensoriale e l’installazione di sollevatori a soffitto, con l’obiettivo di migliorare l’offerta senza pesare sulle spese delle famiglie. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a circa 100.000 euro. E le difficoltà per le strutture assistenziali non mancano, come spiegato dalla presidente stessa: gli introiti sono costituiti dalle rette, che sono bloccate, e dai contributi regionali. Ritenuti insufficienti per la gestione dell’istituto. O meglio: degli istituti, essendo la situazione generalizzata.

La Fondazione pertanto ha deciso di organizzare nel giardino della struttura un aperitivo in musica, con il patrocinio del Comune di Mantova, per illustrare le attività legate alla serra Alzheimer, alla palestra di riabilitazione e cure intermedie, aperta oltre che agli ospiti anche ai cittadini, e i servizi Adi e DomusMed per gli esami diagnostici a domicilio di pazienti difficilmente trasportabili.

L’incontro si concluderà con un concerto a cura degli allievi del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, rappresentato per l’occasione dal presidente Giordano Fermi, con cui la Fondazione ha avviato una collaborazione destinata a diventare continuativa. Gli studenti del Conservatorio eseguiranno standard jazz tra cui “There Will Never Be Another You”, “All Off Me”, “Song For My Father”, “Autumn Leaves”, “I Got Rhythm”, “Someday My Prince Will Come”, “Cheek To Cheek” e “Hello Dolly”. Ad esibirsi saranno Margherita Shllaku e Sarita Borgonovi (voce), Ludovica Angelini (basso elettrico), Edoardo Colombo (batteria), Riccardo Mortara Cauzzi e Braghini Raffaele (chitarra). La serata si svolgerà in sinergia con gli allievi allievi dell’istituto “Bonomi Mazzolari”, che si occuperanno del buffet, come spiegato dalla professoressa Antonella Vitale. Alla presentazione hanno preso parte anche il direttore sanitario del Mazzali Ettore Muti e il responsabile degli operatori Luca Acito.

L'evento, che aprirà anche la campagna di fundraising, è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.