Calciomercato dilettanti – San Lazzaro, “ultimatum” a Petrozzi. Il Quistello si affida a mister Perboni

Mantova In casa MarmiroloUnionTeam potrebbe arrivare oggi la fumata bianca per l’allenatore. Tutti gli indizi, come del resto andiamo dicendo da giorni, portano a Luca Bozzini, ma i diretti interessati glissano e Perinon è un’alternativa ancora valida, mentre Corghi, terminata la sua avventura all’Ambrosiana, valuta proposte solo di Eccellenza. Il San Lazzaro, dal canto suo, attende entro il weekend una risposta da Makris Petrozzi: nel caso non dovesse essere positiva, Michele Jacopetti proseguirà la sua opera nel doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Il nuovo allenatore l’ha annunciato ieri il Quistello: si tratta di Roberto Perboni, tecnico di grande esperienza che andrà quindi a sostituire Paolo Rampani, approdato alla Mirandolese. Perboni vanta un curriculum di tutto rispetto, prima da giocatore e poi appunto in panchina, nelle ultime due stagioni ha guidato la Juniores Regionale della Poggese.

L’Asola prosegue i colloqui con i propri giocatori e ha incassato già diverse conferme da parte di quasi tutti i big: Zaglio, Caldera, Torreggiani e Baioni si sono presi qualche giorno di riflessione per valutare la proposta del diesse Sandrini. La Governolese riporta a casa il portiere Matteo Antoniazzi dal prestito all’Union Team e continua a lavorare per arrivare a Garutti, pallino di mister Bizzoccoli, mentre il passaggio al Nogara di Omoregie è ancora in stand-by. C’è un altro portiere che cambia casacca: Patrick Sternieri passa infatti dal Curtatone alla Ceresarese. Al club rossoverde sembrava destinato anche l’attaccante Ongaro, in uscita dallo Sporting Club, invece giocherà nel New Castellucchio, che ha propositi ambiziosi per la prossima stagione e intanto ha confermato i vari Balzanelli, Batusha, Gazzoni, Ghidetti, Greggio, Nefzaoui, Rasini e Storti. Tornando allo Sporting, il Sirmione Rovizza è interessato al giovane portiere Gioele Bonfiglio.

La Serenissima conferma quattro pilastri della squadra, Granini, Suppi, La Roia e Marchese. E annuncia il ritorno di Giovanni Tibaldi dopo un anno di assenza per motivi di studio. Cinquina di conferme anche in casa Rapid United. Nella prossima stagione vestiranno ancora la maglia blues Filippo Belfanti, centrocampista d’attacco classe 2002 arrivato a dicembre dalla Viarolese; Alessandro Buttarelli, difensore classe 2003 in recupero da un grave infortunio ai legamenti del ginocchio; Federico Rosseghini, centrocampista classe 2003; Alessio Spinelli, centrocampista classe 2001; ed Ezechiele Virgenti, difensore classe 2001.