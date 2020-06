Calcio – Mantova, la festa corre sui social

MANTOVA La promozione ai tempi dei social. Causa impossibilità di farlo di persona con i propri tifosi, i giocatori del Mantova hanno affidato al web pensieri e parole di giubilo per celebrare l’agognata risalita dell’Acm in Serie C. Facebook e Instagram sono stati i canali più usati: qualcuno ha semplicemente postato una foto, i più l’hanno accompagnata con poche righe di commento, per ringraziare chi, a vario titolo, ha contribuito a raggiungere l’obiettivo. E allora, in attesa di sviluppi da viale Te sul futuro, rileggiamo alcuni di questi messaggi. Che testimoniano il senso di appartenenza a una maglia e a una causa condivise fin dal primo allenamento.

Cristian Altinier: “58 giornate di campionato, 40 vittorie, 14 pareggi, 4 sconfitte, 132 gol fatti… Questi sono i numeri delle ultime due stagioni dove una squadra ha dominato la categoria per una promozione strameritata… Al Mantova Calcio non è mai stato regalato nulla… Ma a noi va bene così, non ci piacciono i regali… Siamo orgogliosi dei nostri colori e della nostra storia… Un grandissimo grazie a tutti quelli che in questi due anni hanno partecipato a questa vittoria. Forza Mantova”.

Luigi Scotto: “Mantova in Serie C. Una promozione che viene dopo due anni di lunghi sacrifici. Grazie a tutti: società, tifosi, staff. Ma soprattutto grazie a tutti i miei fantastici compagni per questa vittoria! Sempri a tuttu gori”.

Filippo Guccione: “Obiettivo raggiunto. Grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa cavalcata vincente!! E un grazie enorme ai nostri fantastici tifosi che ci hanno sempre fatto giocare in casa. Forza Mantova!!!”.

Simone Minincleri: “Due anni di sacrifici. Non è sicuramente bello perchè non co saranno scene di festa, ma è giusto così”.

Simone Aldrovandi: “Finalmente… C siamo!!! Dopo 3 lunghi anni di sofferenze e sacrifici, C siamo riusciti! Obiettivo raggiunto”.

Francesco Finocchio: “Anche se non possiamo avere la gioia di festeggiare questa promozione insieme ai nostri fantastici tifosi, ai compagni di squadra, alla società e a tutte le persone che erano dietro le quinte e ci hanno accompagnato in questo cammino, finalmente possiamo dirlo: C siamo!!”.

Francesco Finocchio bis: “Il giorno dopo è ancora più bello”.

Federico Adorni: “Finalmente Serie C!!! Missione compiuta”.

Nicolò Pavan: “È un dispiacere enorme non poter condividere questa gioia tutti insieme. Un grazie speciale va a tutte quelle persone che hanno creduto in noi e han dato il 110% per far sì che tutto ciò accadesse! Grazie. Finalmente C siamo anche noi!”.

Anass Serbouti: “Finalmente l’ufficialità della promozione in Serie C. Ringrazio la società e i miei compagni per l’anno speciale passato insieme e dispiace non poter festeggiare sotto la curva Te tutti insieme. Forza Mantova”.

Giuseppe D’Iglio: “Peccato non esser riusciti a concludere tutto ciò allo stadio insieme ai nostri tifosi e alle persone a noi più vicine. Ma comunque sia, C siamo anche noi! Complimenti a tutti!”.

Emanuele Anastasia: “C siamo!!”.

Marco Carminati: “Obiettivo raggiunto. C siamo”.

Vincenzo Lisi: “Orgoglioso di aver fatto parte di questo splendido gruppo e di aver contribuito a portare il Mantova dove merita!! Ringrazio tutti i compagni di squadra, tutto lo staff, tutti gli altri collaboratori e i tifosi che si sono sempre stati accanto sostenendoci dall’inizio alla fine! Forza Mantova!”.

Matias Cuffa: “Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato. Grazie ai ragazzi, allo staff, alla dirigenza e ai tifosi: tutti insieme C siamo riusciti!”.