Calcio Eccellenza – Gove, Tinazzo ds. Loschi e Brondolin a un passo

GOVERNOLO Fumata nera per il presidente a Governolo, ma i Pirati hanno ratificato la nomina del direttore sportivo: come anticipato nei giorni scorsi sarà Fausto Tinazzo, già responsabile del settore giovanile dei Pirati. Per quanto riguarda il patron, tante le ipotesi possibili: se Guernieri sicuramente resterà in consiglio ma non ricoprirà nuovamente la massima carica, il nome di Bronzatti potrebbe essere quello giusto. Ma, come già detto, chiunque dei sette componenti dell’Esecutivo potrebbe essere designato come presidente. Intanto sembra vicino l’ingaggio di Brondolin, centrocampista ex Poggese e Suzzara e di Loschi, portiere ex Verona e Dak. Blindato anche Giarruffo, che farà parte della rosa. Allenatore: in pole sempre Luca Bozzini.