Calcio Prima Categoria – Bizzoccoli: “Governolese, ricreiamo entusiasmo”

GOVERNOLO Niente proclami e pedalare: dopo due retrocessioni consecutive, la Governolese dà l’assalto al campionato di Prima sotto la guida di uno specialista della categoria, Giuseppe Bizzoccoli, che l’ha vinta nelle ultime due esperienze. «Ma questa è una Prima terribile, atipica. Speriamo che sia l’anno della rinascita, della ripartenza – dice il tecnico rossoblù – il primo obiettivo è ricreare entusiasmo in una piazza importante come questa, dove c’è una dirigenza di persone serie: negli ultimi due anni i risultati sono stati negativi e bisogna “guarire” da questa situazione. Non dobbiamo farci prendere però dalla frenesia: la piazza è esigente e mette come è normale qualche pressione. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci saranno tante squadre competitive, come non accadeva da diverso tempo. E questo sarà un fattore: probabilmente ci sono due o tre organici di compagini bresciane superiori alle mantovane, ma d’altro canto avremo tantissime pretendenti: Voluntas, Poggese, Porto, Sporting Club, Serenissima sono tutte temibili, ma ce ne sono altre. Vedremo quali avremo nel girone tra le bresciane. Quindi mi aspetto un torneo estremamente equilibrato, nel quale andare ai play off o restarne completamente fuori, potrebbe essere questione di dettagli». Una battuta anche sul derby con la Serenissima: «Gara importante sicuramente, ma sarà la costanza nel campionato a fare la differenza».

Una Governolese che ha riportato in gruppo diversi atleti che erano già stati in rossoblù, come Ciadamidaro, Garutti, Bianchi, Terragin e Pini, solo per ricordarne alcuni. Sembra invece già terminata ancora prima di cominciare l’esperienza rossoblù di Pereira, che per impegni di lavoro lascerà: per sostituirlo c’è una trattativa avanzata con Prince Addae, elemento che mister Bizzoccoli conosce bene dai tempi del Marmirolo, adatto al modulo del tecnico.

Inoltre, nel gruppo rossoblù è stato aggregato il giovane Mohammed Bousbaa, ex San Lazzaro e Sustinentese. Il classe 2001 sosterrà un periodo di prova nel gruppo dei Pirati prima di essere valutato. Queste le amichevoli già organizzate dalla Governolese: il 13 agosto a Rolo, mentre il 19 si giocherà un test con la Bedizzolese (in questo caso il campo è da definire).