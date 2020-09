Calcio Seconda Categoria – Faggiani nuovo presidente della Rapid United

RIVAROLO MANTOVANO Gianangelo Faggiani è il nuovo presidente della Rapid United. Prende il posto di Giovanni Scipioni. Già nei quadri societari, Faggiani è una figura storica per il calcio del suo paese (in passato è stato presidente del Rivarolo). La sua nomina a massimo dirigente della Rapid United è una garanzia, una sicurezza per tutta la società.

Per quel che concerne l’aspetto agonistico, la Rapid United del confermato mister Mussetola affronterà la prossima avventura in Seconda sotto l’egida della Delegazione di Brescia. Queste le prime impressioni del neopresidente: «Affrontare le squadre di quella provincia non è per nulla facile – afferma Faggiani – . Cercheremo di fare del nostro meglio, anche se non mi nascondo che è dura. Intendiamo fare qualcosa anche a livello di settore giovanile, già la scorsa stagione qualche ragazzino interessante era emerso».

Ricordiamo che la Rapid United è stata inclusa nel girone F, del quale fanno parte anche altre quattro compagini mantovane: Acquanegra, Ceresarese, Medolese e Voltesi. «Al momento la squadra si allena dal lunedì al venerdì – spiega mister Mussetola – . Non abbiamo giocato alcuna amichevole e non faremo la Coppa Lombardia di categoria. Teoricamente dovremmo iniziare il campionato domenica 27».