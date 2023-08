Tiro con l’arco, Mondiali Berlino – Lucilla Boari eliminata al terzo turno dall’indonesiana Choirunisa

Berlino (Ger) Mondiali di tiro con l’arco avari di soddisfazioni per Lucilla Boari. Mercoledì la delusione per l’eliminazione agli ottavi di finale della prova a squadre, per mano dell’Olanda. Stesso destino ieri nella prova individuale. Nei primi due turni Lucilla ha battuto in rapida successione la turca Gulinaz Coskun 6-2, e la danese Randi Degn 7-1, ma è stata poi fermata dall’indonesiana Diananda Choirunisa 6-4. Tra le compagne, la migliore è stata Chiara Rebagliati, che ha raggiunto gli ottavi di finale dove è stata sconfitta dalla giapponese Sugimoto. Fuori al secondo turno Tatiana Andreoli.