Calcio Prima Categoria – Ciadamidaro: “Attenti al Marmirolo”

MARMIROLO Non ci sono dubbi: il Marmirolo punta in alto. Gli acquisti dei vari Andreato, Buzzacchero, Beschi, Addae, Matkovic, più le quote Coffani, Coppiardi, Todeschi e Zancoghi, pongono la squadra di Bizzoccoli tra le probabili protagoniste del prossimo campionato di Prima Categoria. Tantopiù che a questi già validi colpi di mercato, si è aggiunto due giorni fa un vero e proprio big: l’attaccante Salvatore Ciadamidaro. Classe 1991, bresciano di Montichiari con un passato nel settore giovanile del Chievo, il nuovo bomber del Rullo torna a calcare la scena mantovana a distanza di qualche anno dalle esperienze con Governolese e Castellana. Proprio a Governolo, nel 2015-16, conquistò la promozione in Eccellenza.

«Rimasi un solo anno – ricorda – ma fu una grande stagione. In quell’occasione conobbi il ds Dalmaschio e con lui allacciai un rapporto stupendo. È lui che mi ha voluto a Marmirolo ed io ho accettato subito, nonostante avessi altre due opzioni da valutare. Poi ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con mister Bizzoccoli, col quale siamo entrati presto in sintonia». Il Rullo, come dicevamo, si presenta con le credenziali giuste per far bene. «È così – conferma Ciadamidaro – . Non ho idea di che campionato ci aspetti, non conosco le avversarie. Però il Marmirolo è stato costruito bene. Questo non fa che aumentare gli stimoli, miei e di tutto l’ambiente». Non è però il caso di avventurarsi in pronostici: «Meglio di no, sono scaramantico – dice – . Mi limito ad assicurare che darò tutto me stesso. Di gol ne ho sempre fatti (il suo record stagionale sono i 17 in Promozione a Calcinato, ndr), però mi reputo un attaccante di movimento più che un finalizzatore. Oltre a segnare, spero di fornire qualche bell’assist ai miei compagni».

La lunga carriera di Ciadamidaro lo ha visto indossare anche le maglie di Virtus Vecomp, Rezzato, Bardolino, Calcinato, Caldiero, Rodengo e Castegnato. «Ma – aggiunge – in Prima Categoria ho giocato solo un mese, prima dello stop per il Covid. Questa epidemia è stata un disastro. Io fortunatamente sto bene, però ho perso la forma fisica. E mi sa che ci vorrà tempo per recuperarla appieno. Comunque ce la metterò tutta: non voglio deludere chi ha riposto fiducia in me».