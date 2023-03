Tennis Tavolo Prov./Reg. – Asola sale in D1, due successi per la Bagnolese

Mantova Allo “Schiantarelli” domenica si sono svolti gli incontri del Campionato Regionale e Provinciale (sesta giornata) con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. La D2 (Gaboardi, Motta, Storti) ha affrontato il Suzzara (Brunello, Casaletti, Leoni) vincendo per 5-2. Nel Campionato Provinciale, la D3 “A” (Bruma, Morariu, Ventura) ha affrontato il Suzzara Fenice Young (Brunello Elia, Brunello Nicholas, Cortesi) vincendo 5-2. La D3 “B” (Listo, Miglioli, Tessaroli), opposta al San Lazzaro (Myrvoda, Sarzi, Shakhovskyi, Zanichelli) anche per l’assenza forzata di uno dei migliori componenti, si è arresa per 5-2. Domenica 16 aprile ultimo appuntamento con i campionati. La D2, matematicamente promossa con una giornata di anticipo alla categoria superiore, affronterà in trasferta a Mazzano (Bs) il Marco Polo “A”. La D3 “A” riposa, mentre la D3 “B” in casa sfiderà la Bagnolese. Ecco i risultati del fine settimana della Brunetti Castel Goffredo. La squadra maschile di A2, battuta 4-0 a Torino dal Frandent Group Torino Universitaria, è retrocessa in B1. La squadra maschile di B2 in casa ha piegato il Compagnia Unica per 5-2. Nel concentramento di A2 femminile a Cagliari, il team “A” ha pareggiato 3-3 col Vallecamonica e superato 4-2 l’Auer. Il Castel Goffredo “B” ha battuto 4-1 l’Auer e perso 4-1 col Quattro Mori. Nel Concentramento di B femminile a Cesenatico, le castellane si sono arrese 4-1 all’Alfiere di Romagna e hanno superato 4-1 il Pulcini Cascina. La D2 maschile ha sconfitto 4-3 il Brescia “B”. La D1 Young in casa ha prevalso 5-2 sul Marco Polo “A”, mentre la D1 maschile ha sbancato Vedano al Lambro 7-0. Per la PaninoLab due vittorie (5-0 in C1 con il Bologna e 5-2 in D2 col Marco Polo) e un ko (5-2 in casa col Marco Polo in C2).