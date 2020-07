Calcio Prima Categoria – Il giovane Porto vuole stupire ancora

PORTO MANTOVANO Confermatissimo alla guida del Porto 2005, mister Lucio Merlin vuol continuare a stupire alla guida del team biancazzurro di patron Venturini. Il tecnico veronese nell’ultima stagione era subentrato a torneo iniziato a Francesco Rossi, prima della chiusura anticipata del torneo per l’emerenza Covid.

«Contento di essere rimasto – dichiara -, mi ritengo soddisfatto della campagna acquisti pienamente condivisa con la società e col diesse Luca Baraldi, peccato che qualche atleta, Andreato, Buzzacchero, Borghini, Giarruffo e Giubertoni non facci più parte della squadra, comunque ad essi va li mio ringraziamento per quanto hanno saputo dare. Sono rimasto volentieri, per continuare a portare avanti il lavoro che ho impostato nella precedente stagione, è logico che quando si conclude una stagione si facciano dei bilanci, ma si guardi al contempo con rinnovato ottimismo al futuro. Abbiamo ringiovanito complessivamente la rosa, portando a Porto ragazzi che credono in questa società: è un buon segnale, considerato che l’obiettivo è quello di riuscire a salire di categoria nel giro di due stagioni. Lo so, non sarà per nulla facile, faremo comunque il possibile per provarci. Anche perchè, a parte le altre squadre mantovane, bisognerà vedere quali sarà il peso specifico delle compagini provenienti dalle altre province. Come dicevo, abbiamo puntato parecchio sui giovani, molto dei quali sono cresciuti nel nostro vivaio. Il mio compito sarà quello di costruire al più presto l’ossatura della squadra, facendo coesistere al meglio il gruppo dei confermati coi nuovi, è logico comunque che il Porto va giudicato in campionato. Che ci sia voglia di far bene non lo si può nascondere, però dobbiamo cercare di metterci tanto del nostro». Preparazione al via il 24 agosto, amichevoli già programmate con Soave e Union Team, ma altre saranno programmate.