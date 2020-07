Un 21enne vittima di una frode informatica: i carabinieri denunciano due napoletani

ACQUANEGRA Nella giornata di oggi, 30 luglio, i Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato due persone, S.P. classe 1986 e M.I. classe 1974, entrambi nati e residenti nel Napoletano, per frode informatica.

I due soggetti infatti, nei giorni scorsi, dopo aver ottenuto fraudolentemente i codici segreti della carta di credito di un 21enne di Acquanegra sul Chiese, si erano eseguiti numerose ricariche sulle loro carte di credito prepagate. Complessivamente la cifra sottratta alla vittima è stata di quasi mille euro, più precisamente di 972 euro. Dopo la denuncia da parte della vittima, i militari della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno quindi dato via all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione dei due soggetti; i truffatori sono stati cosi deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione di codici di accesso a sistemi informatici.