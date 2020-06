Calcio Prima Categoria – Il Sermide a Reggiani: “Pronto alla nuova avventura”

SERMIDE Alessandro Reggiani è il nuovo allenatore del Sermide, che nella prossima stagione sarà impegnato da neopromosso nella Prima categoria lombarda: il presidente Gianni Massarenti ha dunque risolto il problema del tecnico dopo che Paolo Rampani aveva dovuto lasciare per impegni di famiglia.

Reggiani conosce la categoria avendola disputata come mister della Poggese, nelle ultime stagioni è stato alla guida del Boca Juniors in Terza categoria.

«Reggiani è un tecnico molto preparato – afferma il presidente Massarenti -, lo abbiamo scelto perchè può portare avanti e continuare l’ottimo impostato da Rampani, del quale è stato anche allenatore». «A Sermide ho giocato nella stagione 2011-‘12 – dice il nuovo tecnico -: sono contento che la scelta del presidente sia caduta su di me. Lavorerò per una società seria, che ha sempre creduto nella linea verde e che ha lavorato molto col settore giovanile. Parecchi giocatori che avrò a disposizione sono del paese, sono cresciuti nel vivaio, nell’organico che mi verrà affidato ci sono giocatori di provata esperienza, come ad esempio Casoni, c’è gente che per sua scelta è rimasta a Sermide, ma che può giocare in categorie superiore, come per esempio capitan Travaini. L’organico dà già notevoli garanzie ed è competitivo, pochi e mirati gli innesti che verranno fatti».

Obiettivo di mercato è Luca Brondolin, centrocampista in forza ai modenesi del San Felice.