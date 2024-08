Porto, dal Trentino per perseguitare l’ex compagna: arrestato 48enne

Porto Mantovano Nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale di Trento, non ha desistito ed giunto fino nel Mantovano dove abita l’ex compagna. E’ così finito ancora nei guai un 48enne moldavo, arrestato martedì in città dai carabinieri di Porto. Gli episodi di maltrattamenti e violenze si erano verificate proprio in Trentino, così per l’uomo era scattata la misura restrittiva, col divieto di avvicinarsi alla donna, di origine rumena.

I carabinieri, intervenuti su richiesta giunta al NUE112 probabilmente dalla stessa donna, lo hanno sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ex compagna nonostante gli avessero imposto, come detto, il divieto di avvicinamento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella camera di sicurezza della Stazione carabinieri di Borgo Virgilio e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova. Comparso stamattina davanti al Tribunale di Mantova, che ha convalidato l’arresto, nel giudizio direttissimo è stato concesso un termine a difesa, rinviando l’udienza al 30 settembre.