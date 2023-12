Calcio Prima Categoria – Melara: “Gove sul pezzo. Ora due esami da non fallire”

GOVERNOLO Il successo colto domenica scorsa davanti al proprio pubblico contro la Villimpentese di Gerardo Ciccone, ha fatto morale e classifica per la Governolese, che si è portata a quota 18 nel girone G della Prima. I Pirati di mister Matteo Melara, sono attesi nel prossimo turno dall’impegnativa gara in casa della Pavonese Cigolese, avanti tre lunghezze che ha vinto con tre gol di scarto sul terreno dello Sporting Club, ma non sarà l’ultima gara del 2023. I rossoblù mercoledì 20 dicembre torneranno a San Giovanni in Croce per il prosieguo della gara col Psg, interrotta domenica 3 per un malore dell’arbitro. Si ripartirà dal 33’, con l’undici del presidente Fabio Bronzatti in vataggio per 1-0 (grazie al gol realizzato da Boukaroua). L’obiettivo è quello di avvicinare quanto più possibile la zona play off al giro di boa. «Siamo contenti per come è andato il derby con la Villimpentese – spiega l’allenatore dei Pirati Melara -. ci voleva proprio questa vittoria: il calendario ci riserva un’ostica sfida contro l’undici bresciano, che si annuncia in salute come testimonia il risultato ottenuto nell’ultimo turno. Una compagine forte di atleti di caratura, sarà un confronto difficile quello che ci attende e speriamo comunque di far bene. Sono piuttosto contento del comportamento del gruppo, andiamo avanti con l’intento ovviamente di migliorarci. Tra questa partita e il recupero sul campo del Psg sarà importante ottenere risultati positivi per risalire in fretta la classifica».

In vista della prossima partita, i rossoblù dovranno fare a meno di Garutti, squalificato, mentre Dalla Pellegrina e Basso sono infortunati.