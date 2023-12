Calcio Promozione – Rigon: “Union Marmirolo, serve più grinta”

MARMIROLO In casa Union Team Marmirolo si cerca di trovare la retta via: nelle ultime tre giornate di campionato sono arrivati solo pareggi, con la rimonta degli avversari negli ultimi minuti. I neroverdi peccano quando è il momento di chiudere la gara. Autore del momentaneo vantaggio con la Sported Maris, Nicolò Rigon, commenta così l’ennesimo 1-1: «E’ stata una gara difficile e tosta, contro una buona squadra – dichiara il centrocampista – . Siamo passati subito in vantaggio, ma per mancanza di attenzione e concentrazione, non siamo riusciti a chiuderla e ci hanno ripresi nel finale. Un pareggio sofferto perché nella ripresa ci hanno messi in difficoltà». «Le ultime tre gare sono state molto simili tra loro – ha poi continuato – . Ci portiamo a casa un altro punto, però abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, per tutti. Rispetto alle prime gare, vedo più organizzazione, unione e cattiveria agonistica. Ma non riusciamo più a vincere: forse ci abbassiamo troppo, diventando più “vulnerabili”. Gli avversari lo percepiscono e affondano. Così fa male, perché il lavoro fatto durante la settimana si vanifica». Il girone d’andata si chiuderà con la trasferta a Rezzato: «Altra gara tosta. Entrambe abbiamo subito pochi gol, ma vogliamo ritrovare il successo, per poi concentrarci nella pausa, lavorando sodo, per farci trovare pronti alla ripresa». «Sapevamo che sarebbe stato un campionato non semplice. Il livello è buono e le bresciane sono sempre difficili da affrontare. Con il cambio del mister, siamo migliorati sia in intensità, che organizzazione. Durante la settimana lavoriamo molto: da noi Cobelli pretende tanto. Ora come ora, l’obiettivo è quello di salvarci. Ci sono tante squadre in pochi punti, in più non ci aspettavamo di essere così indietro. Ma sono sicuro che faremo un buon ritorno».

E sul suo ambientamento: «Mi trovo benissimo con tutti, dai compagni, al mister. Siamo un gruppo unito, cosa che non trovavo da tempo. Mister Cobelli è la persona giusta che ci serviva per tirare fuori quel qualcosa in più. Vorrei poter raggiungere la salvezza il prima possibile e cercherò di farlo aiutando la squadra».