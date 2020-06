Calcio Prima Categoria – Serenissima, in arrivo fondi per ammodernare i campi

RONCOFERRARO Il tecnico della Serenissima Michele Baratti sarà anche la prossima stagione alla guida della squadra, impegnata in Prima. Baratti farà anche il mercato dei biancazzurri, con la preziosa consulenza di Enrico Taino, ex diesse della Sere che ha deciso di fermarsi per la prossima stagione per motivi personali. Arrivano anche preziosi aiuti da un bando regionale che consentirà di ammodernare l’impianto sportivo a 11 e la costruzione di un campo a 7 in sintetico. «Il budget a nostra disposizione per la prossima stagione sarà ovviamente ridotto rispetto alla scorsa – spiega Baratti – . A breve cominceremo a parlare coi ragazzi per verificare in quanti accetteranno di restare. Faremo ai nostri atleti un’offerta e valuteremo al contempo le loro richieste».

«Vorremmo consolidare il gruppo già costruito nel torneo appena concluso. I nuovi innesti dovrebbero essere al massimo tre. Andiamo dunque avanti con l’obiettivo di cercare di far bene come è stato nell’ultima stagione fino a quando si è potuto giocare».

La Serenissima, come è noto, è stata impegnata da neopromossa nel girone H della Prima categoria. Quando il torneo è stato interrotto, aveva conquistato 34 punti.

Dovranno andare sotto i ferri a breve due infortunati della Sere: Tullio Maran e Roberto Tomasello. Per il secondo serve un’ulteriore operazione, dopo la prima subìta per il grave infortunio di Pralboino.