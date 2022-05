Calcio Prima Categoria – Sermide, dopo la salvezza l’addio: Rampani ai saluti

SERMIDE Dopo la salvezza, si consuma l’addio: Paolo Rampani non è più l’allenatore del Sermide, che domenica scorsa con la sconfitta casalinga contro il Sesto per 2-1 ha concluso la sua avventura in Prima. «Con Rampani avevo parlato un mese fa – spiega il presidente Gianni Massarenti -, da parte nostra ci sarebbe stata anche l’idea di proseguire, era lui che doveva darci una risposta. Venerdì sera ci ha comunicato che aveva preso la decisione di non continuare più il rapporto e di lasciare il Sermide. Spiace molto, ha fatto tanto, per squadra e società, con tanti problemi che in questa stagione abbiamo avuto, è stato bravo e abile a saper gestire la squadra, traghettandola alla salvezza. Per il Sermide è stato un punto di riferimento, abbiamo in questa stagione centrato un obiettivo importante: tutti ci davano per spacciati, per condannati, e invece abbiamo mantenuto la categoria con una giornata d’anticipo. Alla fine io e il mister abbiamo fortemente creduto in questo gruppo e nelle sue possibilità. Personalmente ringrazio Rampani per quanto ha saputo fare alla guida del Sermide nelle stagione nelle quali lo ha allenato». Ora c’è da reperire un nuovo tecnico: la figura del prossimo allenatore dovrà essere improntata al calcio più moderno, portando qualche nuova idea. «Qualche contatto è stato avviato, mi auguro che ci sia a breve una risposta positiva, in modo da poter programmare la prossima avventura in Prima categoria».