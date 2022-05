Calcio Serie C – Mantova, per Corrent si attende il via libera di Setti

MANTOVA In questi giorni, in viale Te, si è focalizzati principalmente sulla questione allenatore, ma nella giornata di ieri non sembrano esserci stati sviluppi decisivi. Un passo però è stato fatto. Dopo l’ultima partita giocata a Napoli dalla Primavera del Verona, Nicola Corrent ha salutato tutti e proprio ieri c’è stato un contatto diretto con la dirigenza gialloblù in cui il tecnico veronese ha manifestato a chiare lettere l’intenzione di provare il grande salto nei “grandi”, alla guida di una prima squadra. Mantova, da quel che viene fatto trapelare, sarebbe la scelta migliore anche per questioni logistiche, vista la vicinanza tra le due città. Tra Corrent e il patron Maurizio Setti oltre tutto sembra esserci molta stima e i rapporti sembrano essere ottimi.

Questo da una parte dovrebbe facilitare ulteriormente il tragitto da Verona a Mantova. Acm che per Corrent sarebbe un’opportunità importante dopo l’esperienza avuta al fianco di Pecchia come vice allenatore sulla panchina dell’Hellas. Ha vinto un campionato di Primavera 2, ottenendo una salvezza importante quest’anno. I numeri sembrano andare a favore del mister scaligero. Ora si attende di capire quali siano le tempistiche. Da viale Te fanno capire che la strada, salvo stravolgimenti clamorosi è ormai tracciata. Sì, il nome di Caneo c’è, ma resta comunque sullo sfondo, nonostante il ds Battisti abbia avuto contatti diretti con il mister. Non è detto però che ce ne siano già stati con lo stesso Corrent, o che ce ne possano essere a stretto giro per definire l’accordo. Si dovrà parlare ovviamente di cifre, ma anche di giocatori. Il vantaggio di portare Corrent al Mantova sarebbe anche quello di valorizzare ulteriormente dei giovani talenti che hanno già avuto modo di lavorare al fianco dello stesso allenatore.

Ma anche qui si apre un capitolo che effettivamente potrebbe rallentare la trattativa: ovvero il possibile, se non probabile, malumore della piazza per l’arrivo di una colonia veronese sempre più ampia. Pensieri, questi, che solitamente non appartengono a patron Setti. Corrent vuole fare in fretta e iniziare subito la sua nuova avventura, programmando la prossima stagione. Non è da escludere che tra oggi e domani possano esserci ulteriori passi in avanti nella trattativa e che si arrivi all’annuncio finale magari già nel fine settimana. Sarebbe un tassello importante, se non fondamentale, per la costruzione del nuovo Mantova. Siamo ormai al rush finale, ultimi dettagli da definire e poi si capirà a quale destino andrà incontro il Mantova. Con Corrent in panchina, come probabile, o con un altro allenatore. Lo sapremo presto.