Calcio Prima Categoria – Viadana, rinviato il match col Levante

VIADANA I campionati emiliani proseguono regolarmente, ma a Viadana non si gioca. L’ordinanza della Regione Lombardia vale infatti su tutto il territorio, per cui la sfida che i canarini avrebbero dovuto giocare oggi sul campo di casa è stata rinviata. Mentre la Juniores è scesa in campo ieri a Gattatico (come diciamo qui a fianco). Il problema, per il prosieguo della stagione, è che l’ordinanza lombarda prevede il divieto anche degli allenamenti, per cui le squadre gialloblù rischiano di dover giocare la domenica senza potersi preparare durante la settimana. «Per gli allenamenti, sia della prima squadra che della Juniores, è indispensabile una deroga – dice il presidente Paolo Lodi Rizzini – che penso possa essere concessa anche dal sindaco. La situazione è paradossale: non possiamo giocare a Viadana, mentre dobbiamo scendere in campo nelle gare in trasferta, in Emilia, ma senza poterci allenare diventa molto dura». L’alternativa alla deroga potrebbe essere quella di chiedere ospitalità a qualche vicino comune emiliano (Boretto o Sorbolo) per gli allenamenti e le gare casalinghe: la società sta valutando anche questa opzione, ma l’applicazione dei protocolli sanitari rende tutto molto complicato.